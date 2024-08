Edward-Errol Jaffke hat den Fischereiverein Esslingen geprägt: Nun kommt die Angelrute wieder häufiger zu Ehren

1 Als Vorsitzender des Fischereivereins war Edward-Errol Jaffke stark gefordert. Nun will er wieder mehr zur Angelrute greifen. Foto: Roberto Bulgrin

Mehr als 36 Jahre lang stand Edward-Errol Jaffke an der Spitze des Fischereivereins Esslingen, und er hat den Verein in dieser Zeit wesentlich geprägt. Nach seinem Abschied aus der ersten Reihe bleibt ihm endlich wieder mehr Zeit, um selbst zu angeln.











Es ist nicht leicht, einen Verein fast vier Jahrzehnte lang erfolgreich zu führen. Edward-Errol Jaffke ist dieses Kunststück gelungen. Wenn der Fischereiverein Esslingen gut dasteht, ist das nicht zuletzt ein Verdienst des heute 73-Jährigen. Eigentlich wollte sich Jaffke nur für wenige Jahre in die Pflicht nehmen lassen, als er 1988 den Vorsitz übernahm. Doch er hat seine Sache so gut gemacht, dass ihn die Vereinsmitglieder 36 Jahre lang nicht gehen ließen. Unter seiner Regie hat sich der Fischereiverein Esslingen prächtig entwickelt – der Zusammenhalt ist groß, wirtschaftlich steht man auf solider Basis. Nun sah Edward-Errol Jaffke die Zeit für einen Generationenwechsel gekommen. Er selbst weiß den Verein beim neuen Vorstandsteam weiterhin in guten Händen und genießt es inzwischen, endlich wieder mehr Zeit zu haben, um zur eigenen Freude die Angelrute auszupacken und sein Hobby zu genießen.