1 Den Esslinger Musiker Edgar Müller-Lechermann reizt das Arrangieren für das Theater. Foto: /Rainer Kellmayer

Beim Freilichttheater „The Black Rider“ von Robert Wilson und Tom Waits ist Edgar Müller-Lechermann der musikalische Leiter. Arrangieren für die Bühne reizt ihn.















Neben der Musik ist das Kochen eine Leidenschaft von Edgar Müller-Lechermann. „Ich liebe asiatische Gerichte – je schärfer umso mehr“, erzählt der Pianist, der in Oberesslingen lebt. Er unterrichtet an der Musikschule Wernau, ist Keyboarder und Sänger der Band Poems on the Rocks und betreut musikalische Produktionen an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen (WLB).