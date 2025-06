Konzert in Stuttgart: Mit Bus und Bahn zu Ed Sheeran

1 Da geht’s lang – es sieht fast so aus, als würde Ed Sheeran den Fans persönlich den Weg weisen wollen. Foto: IMAGO/Europa Press

Für viele Fans wird es ein unvergessliches Erlebnis werden: Ed Sheeran tritt am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni, in der Stuttgarter MHP-Arena auf. Seit Tagen wird bereits die 360-Grad-Bühne aufgebaut. Schließlich wollen alle 60 000 Besucher in dem an beiden Tagen ausverkauften Stadion einen guten Blick auf den britischen Superstar haben. Damit auch alle rechtzeitig ankommen, setzt die Bahn Sonderzüge ein – rät aber auch, frühzeitig loszufahren.

Stadtbahn fährt zwischen Hauptbahnhof und Neckarpark

An beiden Tagen fährt die Stadtbahn U 11 von etwa 16 Uhr bis voraussichtlich 20.15 Uhr alle siebeneinhalb Minuten zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und der Haltestelle Neckarpark (Stadion). Auch nach Veranstaltungsende stehen die Züge der U 11 für die Rückfahrt bereit.

Auch die S-Bahn Stuttgart setzt an beiden Tagen Sonderzüge zur Abreise ein. Die S 1 verkehrt ab der Haltestelle Neckarpark um 23.11 und 23.42 Uhr in Richtung Schwabstraße. Zudem in Richtung Wendlingen ab Bad Cannstatt (Abfahrt 23.15 und 23.45 Uhr) und Neckarpark (23.18 und 23.48 Uhr). Um ausreichend Plätze zu schaffen, verkehren die S-Bahnen der Linie S 1, S 2, und S 3 für die Anreise zudem in maximaler Länge.

Mehrere Baustellen im S-Bahn-Netz

Aufgrund von Bauarbeiten im Netz ist der Fahrplan derzeit allerdings eingeschränkt. Wegen der Sanierung der Bahnsteige im Bahnhof Bad Cannstatt verkehren die Züge der Linien S 1, S 2 und S 3 noch bis zum 26. Juli nur im 30-Minuten-Takt. Zudem fallen die Linien S 6/S 60 durch Instandhaltungsarbeiten zwischen Zuffenhausen und Schwabstraße bis 7. Juli aus. Die S 4 und S 5 verkehren nur alle halbe Stunde. Ein Busersatzverkehr ist noch bis 11. Juli zwischen Vaihingen und Filderstadt auf den Linien S 2 und S 3 eingerichtet. Alle aktuellen Verbindungen gibt es im Internet unter www.vvs.de oder unter der App „VVS Mobil“.