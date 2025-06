Ed Sheeran in Stuttgart: Tausende strömen in die MHP-Arena – Stunden vor Konzert

8 Pünktlich werden die Fans in die MHP-Arena gelassen – viele beeilen sich, rennen, um sich die besten Plätze zu sichern. Foto: Chiara Sterk

Großer Andrang in Stuttgart: Zum Konzert von Ed Sheeran in der MHP-Arena in Stuttgart strömen die Fans bereits am Nachmittag zu Tausenden ins Stadion.











Link kopiert

Ed-Sheeran-Wahnsinn in Stuttgart: Pünktlich zum Einlass am Samstagnachmittag strömen Tausende Besucherinnen und Besucher in die Stuttgarter MHP-Arena zum Konzert des irischen Sängers. Noch immer zeigt das Thermometer 31 Grad, als sie sich, viele davon in Fan-Shirts, in Scharen ins Innere der Arena bewegen.

Vereinzelt standen Fans schon seit den Morgenstunden vor den Eingängen. Manche haben Campingstühle mitgebracht, andere sitzen auf Decken, alle haben allen voran Sonnencreme, Wasser und teils auch Regenschirme zum Schutz gegen die Sonne dabei.

So richtig viel war aber auch um die Mittagszeit noch nicht los – das sagen auch die wenigen Wartenden. Obwohl die 60 000 Tickets für das ursprünglich einzige Konzert am 29. Juni in Stuttgart so schnell ausverkauft waren, dass kurzerhand ein Zusatzkonzert für den 28. Juni angesetzt wurde. In etwa so viele dürften es auch beim ersten Konzert am Samstag sein, denn die Karten waren fast ganz ausverkauft.

Um 18 Uhr beginnen die beiden Vorbands zu spielen. Zuerst spielt Tori Kelly, die mit bürgerlichem Namen Victoria Loren Kelly heißt. Kelly ist in den USA aufgewachsen und arbeitet schon seit mehr als zehn Jahren als Sängerin. Auf Youtube folgen ihr mit 3,1 Millionen Menschen beinahe annähernd so viele Menschen wie Ed Sheeran – mit dem sie neben Sam Smith auch schon mal auf Tour war.

Dann ist Myles Smith an der Reihe – ein englischer Sänger und Songwriter, den die meisten aus dem Radio kennen dürften. Bekannt von ihm sind unter anderem der Gute-Laune-Song „Nice To Meet You“ (2024) oder das etwas nachdenklichere „Stargazing“ (2024), indem Smith davon singt, dass er sich wünsche, ein anderer Jemand würde ihm nicht das Herz brechen. Ed Sheeran gilt als einer seiner ersten musikalischen Einflüsse – neben Coldplay, Green Day und Adele. Dass sich Smith von Ed Sheeran hat inspirieren lassen, ist den Songs jedenfalls anzumerken.

Unsere Empfehlung für Sie Ed Sheeran in Stuttgart So ist die Stimmung vor dem Konzert in der MHP-Arena Der irische Sänger Ed Sheeran spielt am Samstag und Sonntag seine Konzerte in der Stuttgarter MHP-Arena. Schon am Vormittag sind erste Fans da und fiebern dem Konzert entgegen.

Ab 20 Uhr tritt dann Ed Sheeran im Rahmen seiner „Mathematics“-Tour auf. „Mathematics“ ist dabei eine Kombination seiner bisherigen Alben, die allesamt die Namen mathematischer Symbole enthalten – darunter „+“, „x“, „÷“ sowie „=“ und zuletzt „-“.

Nach seinen Konzerten in Stuttgart tritt Ed Sheeran am Wochenende darauf im Hamburger Volksstadion auf. Bevor er seine Tour dann ab dem 5. September in Düsseldorf beendet, tourt er noch durch Ipswich (Großbritannien), Oslo (Norwegen), Zürich (Schweiz), Antwerpen (Belgien), Breslau (Polen), Stockholm (Schweden) und Kopenhagen (Dänemark). Bis auf die Konzerte in Kopenhagen gibt es laut seiner eigenen Webseite für einzelne Shows noch Tickets.