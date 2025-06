Ed Sheeran in der MHP-Arena: Was die Fans bei der gigantischen Mega-Show erwartet﻿

1 Ed Sheeran wird zwei Konzerte in Stuttgart spielen vor jeweils 60 000 Fans. Foto: Veranstalter

Ed Sheeran tritt an diesem Wochenende in Stuttgart auf. Viele fragen sich: Was erwartet die Fans bei diesem Mega-Konzert in der MHP-Arena? Wir geben eine Prognose ab.











Link kopiert

Ed Sheeran kommt an diesem Wochenende im Rahmen seiner „Mathematics-Tour 2025“ nach Stuttgart in die MHP-Arena. Seine Fans fiebern diesem Großereignis seit vielen Monaten entgegen und fragen sich, was sie in den jeweils zweieinhalb Stunden am Samstag und Sonntag erwarten wird? Wir haben uns die Konzerte in Madrid und Marseille und Lille angesehen und wagen eine Prognose.

Wie viele Fans haben die anderen Konzerte besucht?

Die Konzerte auf der „Mathematics-Tour“ haben gigantische Ausmaße. Davon zeugen die Besucherzahlen. Die Konzerte im Cívitas Metropolitano in Madrid, Orange Vélodrome in Marseille und der Decathlon Arena in Lille besuchten 68 000, 60 000 und 66 000 Menschen. Auch in Stuttgart werden an zwei Abenden hintereinander jeweils 60 000 Fans erwartet. Für das ursprünglich einzige Konzert in Stuttgart am Sonntag, 29. Juni, waren die 60 000 Tickets so schnell ausverkauft, dass ein zweiter Auftritt für Samstag, 28. Juni, angesetzt wurde.

Ed Sheeran bei seinem Konzert im Cívitas Metropolitano in Madrid. Foto: IMAGO/Europa Press

Die bisherigen Shows waren bunt und grell

Es ist davon auszugehen, dass auch die Show in Stuttgart bunt und voller Glitzer sein wird. Ed Sheeran tritt auf einer runden Drehbühne auf. Um die Bühne herum standen in Madrid, Marseille und Lille sechs gigantische Masten, die in eine Art Licht-Schleifen gewickelt waren. Nicht nur die Masten leuchteten in unterschiedlichen Farben, auch die Schleifen wechseln ständig ihre Farbe. Von den Masten hingen jeweils Screens, die aussahen wie gigantische Spiegel in Form von Dreiecken mit runden Ecken, sodass das Publikum Ed Sheeran von überall sehen konnte. Dies wird sicherlich auch in der MHP-Arena der Fall sein.

Je dunkler es wurde, desto bunter wurde die Lichter- und Lasershow: Florale Muster erschienen, Licht tauchte die Bühne in ein tiefes Rot, knalliges Grün oder kühles Blau. Als Kontrast dazu erschien dann wieder ein puristisches Schwarz-Weiß. Allerdings: Bei dem riesigen Konzert drohte Ed Sheeran zwischen dem vielen Glitzer und Leuchten selbst zu verschwinden.

Gab es Pyrotechnik?

Ja. Neben der Lichtershow ging während der drei Konzerte in Madrid, Marseille und Lille mehrfach ein buntes Feuerwerkspektakel los. Zum Abschluss bildete noch ein weiteres Mal ein großes Feuerwerk den Schlussakkord.

War Ed Sheeran allein auf der Bühne?

Der Brite holt sich bei seinen Konzerten immer wieder Unterstützung von „Local Heros“: In Marseille wurde Sheeran vom Rapper Soprano supportet, in Lille kam der Sänger Pierre Garnier mit auf die Bühne. Der 34-Jährige sang auch ein Duett mit dem Support-Act Myles Smith, der in Madrid, Marseille und Lille das Konzert als Vorprogramm eröffnete - und auch in Stuttgart das Publikum auf das Konzert einstimmen wird - , der Auftritt der Geigerin Alica ist auch gesetzt. So können sich die Fans in Stuttgart aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls auf diese Auftritte freuen.

Wie sah die Bühne in den anderen Städten aus?

Nach dem Auftritt des Support-Acts Myles Smith senkte sich in den drei Städten der gigantische 360 Grad-Screen über die Bühne und zählte die verbleibenden Minuten bis zum Konzertbeginn herunter. Als beim Countdown noch 10 Sekunden verlieben, stieg der Screen langsam wieder hoch – und darunter kam auf der runden Bühne in der Mitte des Stadions Ed Sheeran zum Vorschein.

Ein Laufband auf der Bühne drehte sich das gesamte Konzert hindurch, sodass der 34-Jährige jederzeit stehen bleiben konnte und trotzdem im gesamten Stadion gesehen wurde. Die Bühne existiert in zwei Ausführungen, damit sie im Vorfeld aufgebaut werden kann. Das Exemplar für Stuttgart befindet sich im Aufbau.

Geste an die Gastgeberstadt

So gigantisch die Show auch ist, kleidertechnisch ist Ed Sheeran ein Purist. Aber eine süße Geste an seine Gastgeber hat er parat: In Marseille, Lille und in Madrid hat er jeweils ein T-Shirt mit der Aufschrift der Gastgeberstadt getragen. Es ist davon auszugehen, dass er das auch in Stuttgart tun wird. In der zweiten Konzerthälfte hat er sich das Fußballtrikot der jeweiligen Nationalmannschaft angezogen. Die Fans dürfen gespannt sein.

Wie war die Stimmung?

Die anfänglich fast noch verhalten wirkende Stimmung mag dem Tageslicht geschuldet gewesen sein. Mit zunehmender Dunkelheit nahm die Feierlaune der Fans sichtlich Fahrt auf. Die Lichtershow wurde spektakulärer und kam im Dunkeln noch besser zur Geltung.

Wird Ed Sheeran mit dem Publikum sprechen?

Bestimmt. Ed Sheeran hatte beispielsweise in Lille sehr viel mit dem Publikum gesprochen und Witze gemacht. Er erinnerte sich an die Zeit, als er noch in Pubs gespielt hatte, nicht so wie in Lille vor 66 000 Zuschauern. Manchmal waren es zehn Menschen, manchmal null.

Wie wird das Konzert in Stuttgart ablaufen?

Ob das Konzert in Stuttgart genauso ablaufen wird, kann man nicht voraussagen. Spontane Anpassungen, die Tagesform der Künstler und gerade bei Open-Air-Konzerten auch das Wetter, spielen als Gesamtpaket eine entscheidende Rolle. Unvorhergesehene Situationen machen eine solche Veranstaltung spannend und einzigartig. Beispiel: In Lille unterbrach er den Song „Shivers“: „Oh, I made two mistakes in that“, zwei Fehler gestand er ein und begann von vorne. Das macht den Sänger sympathisch und der eine oder andere Patzer das Konzert authentisch.

Was sagen bisher die Fans?

Die Kommentare der Fans sind durchweg positiv: „Love filled the air“, schreibt ein User „amazing concert”, „incredible“, andere. Diejenigen, die nicht dabei sein konnten, bedauern es und die dabei waren wünschten, sie könnten es nochmals tun.