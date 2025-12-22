Ebersbach-Roßwälden: Familienbäckerei nach Katastrophe neu aufgestellt – was gibt’s?

1 Drei Generationen im Betrieb: Seniorchefin Dorothea Speißer, Enkel Janosch sowie Tochter und Inhaberin Christina Speißer-Eberhardinger (von links). Foto: Roberto Bulgrin

In der Traditionsbäckerei Rau in Ebersbach-Roßwälden geht es mit neuem Elan weiter. Der Betrieb war nach der Hochwasserkatastrophe im Juni 2024 monatelang zu.











Das erste Weihnachten für die Großfamilie im runderneuerten Betrieb naht: In der Traditionsbäckerei Rau in Ebersbach-Roßwälden hat die junge Chefin Christina Speißer-Eberhardinger nach dem verheerenden Hochwasser im Sommer 2024 wieder den Backofen angeworfen und das Zepter von Mutter Dorothea Speißer übernommen. Auch in der sechsten Generation wird in Roßwälden traditionell handwerklich gebacken. Neuerdings gibt es dort auch Frühstück und Pizza.

„Ich liebe diese Model, die sind handwerklich so gut gemacht, vor allem die alten, die sind viel tiefer geschnitzt und bringen die Motive deutlicher hervor“, sagt Dorothea Speißer und zeigt auf ein Blech mit Engeln, Glocken und Herzen als Motiv. Die Model hat sie vor allem aus Haushaltsauflösungen erhalten.

In der Traditionsbäckerei Rau steht die Mutter in der Backstube

Das typisch schwäbische Festtagsgebäck aus einem Anis-Eier-Schaumteig kommt bei Dorothea Speißer und ihrer Tochter Christina Speißer-Eberhardinger genauso aufs Blech wie Lebkuchen, Bärentatzen, Stollen, Spitzbuben und Christinas Lieblingssorten Vanille-, Kokos– und Anisbrötle.

Eigentlich ist Dorothea Speißer mit ihren 66 Jahren schon längst Rentnerin, doch vor allem in der Weihnachtszeit kann sie die Arbeit in der Backstube nicht lassen. „Das ist meine Lieblingszeit“, bekennt die Konditorin, während sie den Mitschele aus Hefeteig vor dem Einschießen in den Ofen mit dem Messer noch die typischen Muster verpasst.

Junge Chefin hat im Sternerestaurant Speisemeisterei gearbeitet

Die beiden Frauen arbeiten Hand in Hand und gleichzeitig herrscht sogar noch am Nachmittag ein Kommen und Gehen in ihrer Backstube, in die man aus dem Laden hineinspähen kann. Und weil hier immer alles frisch sein soll, backen die beiden Frauen noch bis zum 24. Dezember Weihnachtsgebäck, falls etwas ausgeht oder Bestellungen vorliegen.

Der neue Ofen ist das Herzstück der Backstube. Foto: Roberto Bulgrin

Bereits im Sommer hat Dorothea Speißer das Zepter an ihre Tochter übergeben, die den seit 1864 bestehenden Betrieb nun engagiert in der sechsten Generation weiterführt. Nach ihren Lehr- und Wanderjahren, die die junge Konditormeisterin unter anderem ins Stuttgarter Sternerestaurant Speisemeisterei und als Dauergast ins SWR-Ratgebermagazin Kaffee oder Tee geführt haben, hat die 40-Jährige in Roßwälden schon einige Höhen und Tiefen erlebt.

Traditionsbäckerei Rau: Großfamilie stand vor Scherbenhaufen

Nach der Dorfhochzeit 2016 mit ihrem Küchenmeister-Prinzen Markus Eberhardinger – das Paar lernte sich bei der Arbeit in der Speisemeisterei kennen – und der Geburt der beiden Kinder, stand das junge Paar samt Großfamilie im Juni 2024 urplötzlich vor einem Scherbenhaufen. Das verheerende Hochwasser hatte Bäckerei und ihre Dorfwirtschaft „Zum Bäckerhaus“ komplett unter Wasser gesetzt.

„Der Schaden geht in Richtung zwei Millionen Euro“, bezifferte Christina Speißer-Eberhardinger die immensen Auswirkungen im vergangenen Sommer. „Alles musste raus bis auf die Bodenplatte und die Heizungsanlage war ein Totalschaden“, erinnert sie sich an die dunkelste Phase ihrer Selbständigkeit.

Aber wie immer habe die Familie zusammengehalten, samt Onkel Martin Fischer, Bruder Joachim und Schwägerin Priska Speißer. Auch die Belegschaft konnte gehalten werden, da sie die Löhne mit Hilfe einer Betriebsausfallversicherung bezahlen konnten.

Frühstück in der Bäckerei Rau und mittags Pizza

Sieben Monate stand im Restaurant alles still und die Bäckerei konnte sogar erst Mitte August wieder öffnen, da sich herausstellte, dass auch der Backofen nicht mehr zu reparieren war. Jetzt erstrahlen Bäckerei und Verkaufsraum wieder in neuem Glanz, sogar die alte Theke konnte gerettet werden und bildet weiterhin das Herzstück des Ladens, das war der jungen Chefin wichtig. Christina Speißer-Eberhardinger lobt den großen Einsatz aller beteiligten Handwerker, die genauso wie die lokalen Lieferanten für die Bäckerei und die Gaststätte „Zum Bäckerhaus“, eng mit dem Traditionsbetrieb verbandelt sind.

Neuerdings kann in der Bäckerei Rau auch gefrühstückt werden, dafür stehen gemütliche Sitzplätze am Fenster bereit. Hefezopf, Brezeln und Brötchen sind ofenfrisch zu haben und Eierspeisen werden genauso wie Kaffeespezialitäten und Säfte serviert. „Wir können fast jeden Wunsch erfüllen, wenn wir es rechtzeitig vorher wissen“, erklärt die Chefin schmunzelnd und stellt noch die Eismaschine und den neu eingebauten Pralinenkühlschrank vor.

Während es in den Theken eine breite Auswahl an süßem und salzigem Gebäck sowie Obstkuchen und Torten gibt, warten in einer kleinen Vitrine Macarons, Pralinen und Plätzchen auf Interessenten. Und für den großen Hunger gibt es neuerdings immer dienstags bis donnerstags Pizza aus dem Bäckerofen. Wer außerhalb der Öffnungszeiten kommt, kann sich nun auch aus dem Automat neben der Bäckerei mit Backwaren, Süßem und vielem mehr versorgen.

Zwei Betriebe unter einem Dach

Bäckerei

Die Bäckerei und Konditorei Rau befindet sich in der Dorfstraße 13 in 73061 Ebersbach- Roßwälden.

Dorfwirtschaft

Die Gaststätte „Zum Bäckerhaus“, die von Christina Speißer-Eberhardingers Ehemann, dem Küchenmeister Markus Eberhardinger, geleitet wird, hat mittwochs bis samstags von 17 bis 22 Uhr geöffnet, freitags gibt es von 12 bis 14 Uhr Mittagessen sowie Mittwoch bis Freitag Kaffee und Kuchen.