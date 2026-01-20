Eberhardstraße in Stuttgart: Abriss des Schwabenzentrums – so ist der aktuelle Stand

Abriss des Schwabenzentrums – so ist der aktuelle Stand

9 Bald ist das Schwabenzentrum an der Eberhardstraße vollständig verschwunden. Foto: Andreas Rosar / Fotoagentur-Stuttgart

Die Arbeiten am Schwabenzentrum in der Stuttgarter Eberhardstraße schreiten voran. Aktuelle Bilder zeigen, wie weit die Abrissarbeiten inzwischen fortgeschritten sind.











Der Abriss des Schwabenzentrums in Stuttgart schreitet immer weiter voran. Auf den aktuellen Bildern ist zu erkennen, wie viel bereits entfernt wurde. Ein großer Teil des Gebäudes liegt in Trümmern, während nach und nach die Fassadenplatten von den Häusern Nummer 1 bis 5 verschwinden.

Der amerikanische Investor Hines Immobilien treibt das Projekt voran. Geplant ist, den oberirdischen Teil des Schwabenzentrums abzutragen und durch einen Neubau zu ersetzen: das sogenannte Central One. Auf einer Fläche von rund 10.200 Quadratmetern soll bis 2028 ein moderner Gebäudekomplex entstehen.

In den oberen Etagen sind Büros vorgesehen, die künftig unter anderem von Deloitte genutzt werden sollen. Das Erdgeschoss ist für Gastronomie, ein Café und Einzelhandel vorgesehen.