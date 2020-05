Mit E-Scootern kommt man praktisch und schnell von A nach B. Doch beim Kauf eines E-Scooters müssen einige Punkte beachtet werden.



E-Scooter werden immer beliebter. Wer auf der Suche nach einem elektrischen Scooter ist, wird schnell herausfinden, dass die Auswahl hier nahezu grenzenlos ist. Worauf sollte beim Kauf geachtet werden? Was zeichnet einen Roller aus?

Auf den ersten Blick ähnelt ein E-Roller sehr einem Tretroller. Er verfügt über eine Halte- und Lenkstange, ist jedoch mit einem speziellen Motor ausgestattet. Ein E-Scooter darf maximal 20 km/h schnell gefahren werden. Die Preise, als auch die Ausführungen dieser Geräte variieren sehr voneinander. So werden elektrisch betriebene Scooter im Internet zum Beispiel zwischen 300 und 2500 Euro angeboten. Es gibt sowohl Roller für Erwachsene als auch für Kinder.

Für wen bietet sich ein E-Scooter an?

In nur wenigen Monaten haben sich E-Roller sehr weiterentwickelt. Denn diese finden sich vermehrt im Straßenverkehr. Vor allem Erwachsene entscheiden sich immer häufiger für einen Roller. Es handelt sich im Stadtverkehr um eine perfekte Alternative zum Auto. Sehr beliebt sind Elektroscooter auch bei Berufspendlern. Viele Menschen nutzen diese Geräte heute für die Fahrt zur Arbeit bzw. die letzte Meile. Zudem eignet sich ein Roller auch für Menschen, die älter und in der Bewegung eingeschränkt sind. Menschen, die es nur mühsam aufs Fahrrad schaffen, sind mit einem Roller bestens beraten. Schnell können Rollerbesitzer so zum nächsten Supermarkt um die Ecke fahren. Doch nicht nur Erwachsene sind von diesen Geräten begeistert, auch Kindern bietet solch ein Roller einen unvergesslichen Fahrspaß. Jedoch ist es wichtig zu wissen, dass ein elektrisch betriebener Scooter nur von Kindern ab 14 Jahren genutzt werden darf. Ein Führerschein wird dafür nicht benötigt.

Gilt eine Helmpflicht?

Wer einen E-Roller fährt, muss keinen Helm tragen. Doch ist es natürlich viel sicherer, wenn einer getragen wird.

Wo kann ein E-Scooter überall gefahren werden?

Ist zum Beispiel ein Radschutzstreifen oder Radweg vorhanden, bedeutet dies, dass mit dem E-Scooter darauf gefahren werden muss. Es kann auch vorkommen, dass keiner von den beiden vorhanden ist. Ist dies der Fall, besteht auch die Möglichkeit, die Straße zu befahren. Es gibt zudem auch Bundesländer in Deutschland, in denen ein Scooter, der eine Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h aufweist, auch auf Gehwegen gefahren werden darf. Dies ist jedoch von Bundesland zu Bundesland verschieden, weshalb es sich lohnt, nachzuforschen.

Elektroroller in Bahn oder Bus mitnehmen

Der Vorteil an einem Roller ist es, dass dieser sehr kompakt und einfach zusammengeklappt werden kann. Das bedeutet zur gleichen Zeit auch, dass sich diese Geräte perfekt dazu eignen, sie in öffentlichen Verkehrsmitteln mitzuführen. So hat beispielsweise die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass ein elektrischer Scooter, der klappbar ist, kostenlos transportiert werden kann. Sie können einfach unter dem Sitz verstaut werden. Doch auch in vielen Bussen besteht die Möglichkeit, einen klappbaren Roller einfach mitzunehmen.. Ist dieser nicht zusammenklappbar, kann es wie bei den Fahrrädern zu gewissen Sperrzeiten kommen.

E-Roller – worauf beim Kauf achten?

Wer sich einen neuen E-Roller kaufen möchte, muss natürlich auch unterschiedliche Dinge beachten. Zuerst sollte mit dem Verkäufer geklärt werden, ob der Roller über die allgemeine Betriebserlaubnis verfügt. So ist von Anfang an sichergestellt, dass das Fahrzeug allen nötigen behördlichen Bestimmungen entspricht. Des Weiteren sollte beachtet werden, dass der Roller:

· über zwei Bremssysteme verfügt

· eine Hupe oder Klingel aufweist

· sowohl ein Rücklicht als auch einen Scheinwerfer aufweist

· mit seitlichen Reflektoren und einen Rückstrahler ausgestattet ist

Wichtig zu wissen ist es ebenfalls, dass die Motorleistung nicht mehr als 500 Watt betragen soll. Für eine Straßenzulassung beträgt das zulässige Eigengewicht 55 kg.

Fazit zur Nutzung von Elektrorollern

Elektrisch betriebene Roller erfreuen sich jedes Jahr größerer Beliebtheit. Es gibt die Fahrzeuge sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Die Anwendung eines Rollers ist sehr einfach und unkompliziert. Wichtig ist es, dass das Gerät bestimmte Ausstattungsmerkmale aufweist, um auf den Straßen genutzt werden zu dürfen.