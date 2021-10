E-Roller in Esslingen

E-Roller sind vielerorts zu einem Problem geworden. Während Stuttgart die Chancen der Fahrzeuge sieht, wird in Esslingen und Ostfildern eher skeptisch auf die kleinen City-Flitzer geblickt.















Esslingen/Stuttgart - Im Großraum Stuttgart können viele Ziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Allerdings müssen am Anfang und Ende der Strecken doch noch einige Meter zu Fuß überwunden werden. Ausleihbare E-Roller werden als eine bequeme Möglichkeit zur Überwindung der sogenannten letzten Meile gehandelt. Darüber hinaus sind sie in Innenstadtbereichen eine Alternative zum Auto, zum Fahrrad oder zum Gehen. „E-Scooter können, richtig eingesetzt und kombiniert, ihren Teil zur Lösung mancher Verkehrsprobleme leisten“, meint Ralf Maier-Geißer. Er ist Referatsleiter für die Themen Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität in Stuttgart. Dass es mit den E-Rollern zuweilen auch Probleme gibt, daraus macht er aber keinen Hehl.