Baden-Baden Stein auf Kopf geworfen: Opfer nach Attacke im Wachkoma

Ein Täter soll einen 48-Jährigen in Baden-Baden angegriffen und ihn in Bauch und Oberkörper gestochen haben. Dann warf er einen 22 Kilo schweren Stein auf den Kopf des am Boden liegenden Opfers.