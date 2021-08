1 Tesla liefert E-Autos, Solarpaneele zur Erzeugung von Strom und Hausspeicher namens Powerwall (rechts im Bild). Fehlt nur ein Stromtarif für sonnenlose Stunden. Der kommt jetzt. Foto: Tesla

Der US-E-Autohersteller Tesla bietet in Süddeutschland nun auch Strom an. Dahinter könnten weitreichende Pläne stecken.

Stuttgart - Der US-Elektroautohersteller Tesla tritt in Deutschland erstmals auch als Stromanbieter auf. Nach einem öffentlich kaum wahrgenommenen Start in Baden-Württemberg im März bietet der Konzern nun auch in Bayern Strom an, schreibt das Fach-Online-Magazin „Teslamag“. Er ist allerdings ausschließlich Besitzern des Tesla-Stromspeichers Powerwall vorbehalten.