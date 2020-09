E-Mobilität in Stuttgart

1 Der vollelektrische Gelenkbus Volvo 7900 EAhat eine Reichweite von 120 Kilometern. Foto: Lg/Leif Piechowski

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) nehmen den ersten vollelektrischen Gelenkbus in Betrieb. Das Fahrzeug fährt emissionsfrei und ist verblüffend leise – die Stuttgarter Topografie ist allerdings eine Herausforderung.

Stuttgart - Wer Bus fährt, ist an einen konstanten Geräuschpegel gewöhnt. Das Brummen der Dieselmotoren gehört einfach dazu. Auf der Schnellbuslinie X1 zwischen Innenstadt und Bad Cannstatt machen Fahrgäste bald eine ganz neue Erfahrung. Dort kommen die beiden ersten vollelektrischen Gelenkbusse der Flotte zum Einsatz. Wie sich das auf das Fahrgefühl von Busfahrer und Passagieren auswirkt, verdeutlichte am Montag eine Testfahrt vom SSB-Omnibusbahnhof in Gaisburg Richtung Stadtzentrum und zurück.