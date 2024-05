E-Ladesäulen in Altbach: Altbach legt bei der E-Mobilität den Vorwärtsgang ein

1 Öffentliches Laden soll in Altbach bald möglich sein. Foto: dpa/Jens Büttner

Lange Zeit hatte es den Anschein, als würden der Ortskern und die Wohngebiete ohne öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Autos bleiben. Nun gibt es Pläne für fünf E-Ladesäulen in Altbach.











Ein langer und steiniger Weg könnte bald zu Ende sein. Mehrere Jahre schien es, als müssten E-Autofahrer in Altbach auf öffentliche Ladesäulen weitgehend verzichten. Neben dem Angebot zweier Unternehmen im südlichen Industriegebiet des Ortes gibt es bisher nämlich keine frei zugänglichen Ladesäulen in der Gemeinde. Das könnte sich bald ändern. Die Firma Wirelane Public möchte an fünf Standorten in Altbach Ladesäulen aufstellen. Das Münchner Unternehmen mit 65 Angestellten ist nach eigenen Angaben neben Deutschland in vier weiteren europäischen Ländern aktiv (Frankreich, Schweiz, Spanien und Niederlande). Für die öffentlichen Parkplätze an den Standorten in Altbach wurde bei der Gemeindeverwaltung eine Sondergenehmigung beantragt. Das Rathaus möchte die Genehmigung mit einstimmiger Rückendeckung des Gemeinderates erteilen.