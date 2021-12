1 Der erste Jahrgang hat es geschafft. Frisch gebackene E-Commerce-Kaufleute erhielten ihre Zeugnisse von Fachabteilungsleiter Karl Neher (Zweiter von rechts). Foto: Roberto Bulgri

Digital, international, global. Der Online-Handel boomt. Corona hat ihn noch weiter gepusht. Hier liegt die Zukunft, meint die John-F-Kennedy-Schule in Esslingen. Sie hat darum den neuen Ausbildungsgang für E-Commerce-Kaufleute geschaffen.















Esslingen - Immer höflich. Immer freundlich. Immer korrekt. Geschäftsschreiben beginnen mit der Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“. Nein. Das muss nicht sein. Die Ansprache hängt vom Kommunikationslevel, vom Geschäftsumfeld, von Persönlichkeit und Alter des Adressaten ab. Manchmal kann ein flott-forsches „Hey“ passender sein. Im Social-Media-Bereich und bei sehr jungen Leuten könnte das eine bessere Wahl als das steife „Sehr geehrte“ in der Anrede sein. Den richtigen Ton zu treffen – das ist einer der Lerninhalte, den angehende E-Commerce-Kaufleute an der John-F.-Kennedy-Schule in Esslingen-Zell vermittelt bekommen. Zum Schuljahresbeginn 2019 wurde der Ausbildungsgang neu an der kaufmännischen Berufsschule eingerichtet. Ein Teil des ersten Jahrgangs hat nun seinen Abschluss in der Tasche.