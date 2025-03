E-Autos: Chinesischer Tesla-Rivale BYD steigert Gewinn deutlich

1 Während US-Rivale Tesla zuletzt in der Volksrepublik Probleme hatte, geht das Wachstum bei BYD auch in den ersten Monaten des neuen Jahres weiter. (Archivbild) Foto: Jonas Roosens/Belga/dpa

BYD legt vor allem dank seiner günstigen Elektroautos in China zu - auch weil der E-Auto-Markt dort weiter rasant wächst und ausländische Hersteller bei Entwicklungszeiten und Kosten hinterherhinken.











Link kopiert

Shenzen/Hongkong - Der chinesische Autobauer BYD hat im vergangenen Jahr mit einem kräftigen Verkaufsanstieg seinen Gewinn deutlich gesteigert. Unter dem Strich machte der Konzern aus Shenzen mit 40,3 Milliarden Yuan (5,1 Mrd. Euro) rund ein Drittel mehr Gewinn, wie aus einer Mitteilung an die Börse in Hongkong hervorging.

Der Umsatz nahm um 29 Prozent auf umgerechnet rund 99 Milliarden Euro zu. BYD verkaufte 4,25 Millionen Autos, davon 1,76 Millionen reine Elektroautos. In diesem Jahr will der chinesische Marktführer zwischen 5 und 6 Millionen Autos verkaufen.

BYD legt vor allem dank seiner günstigen Elektroautos in China zu - auch weil der E-Auto-Markt dort weiter rasant wächst und ausländische Hersteller bei Entwicklungszeiten und Kosten hinterherhinken. 2023 luchste BYD dem Wolfsburger Volkswagen-Konzern mit dessen Kernmarke die seit Jahrzehnten gehaltene Marktführerschaft in China ab.

Beim Umsatz hat BYD die Amerikaner überholt

Während US-Rivale Tesla zuletzt in der Volksrepublik Probleme hatte, geht das Wachstum bei BYD auch in den ersten Monaten des neuen Jahres weiter. 2024 hatte Tesla weltweit bei reinen Batterieautos mit 1,79 Millionen Fahrzeugen noch leicht die Nase vorn. Beim Umsatz hat BYD die Amerikaner nun aber überholt. BYD stellt auch Batteriespeichersysteme her.

Erst vor Kurzem stellte BYD ein Ladesystem in seinen Elektroautos vor, das mit fünf Minuten Ladezeit die Batteriekapazität für 400 Kilometer Reichweite aufnehmen können soll. Zudem führt BYD auch in günstigeren Modellen fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme ein. Die in Hongkong notierte Aktie ist allein in diesem Jahr um rund die Hälfte geklettert.