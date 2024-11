Großeinsatz im Raum Esslingen: 300 Beamte durchsuchen Wohnungen - Schlag gegen Schwarzgeldring

1 Etwa 300 Einsatzkräfte sind bei den Durchsuchungen im Einsatz. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Einsatzkräfte des Zolls durchsuchen seit dem frühen Freitagmorgen Objekte in Reichenbach und Plochingen sowie in Böblingen und Sindelfingen. Laut einem Pressesprecher geht es um die Beschäftigung von Schwarzarbeitern im großen Stil.











Etwa 300 Einsatzkräfte des Zolls durchsuchen seit dem frühen Freitagmorgen ungefähr 20 Objekte in Plochingen und Reichenbach im Landkreis Esslingen sowie im Raum Böblingen und Sindelfingen. Nach Angaben von Thomas Seemann, dem Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart, wird gegen einen Schwarzgeldring „in konzernartigem Stil“ ermittelt.

Die Aktion begann bereits am frühen Morgen. Gegen 7.20 Uhr hatten Einsatzkräfte ein Wohnhaus in Reichenbach durchsucht. Weitere Objekte wie Büros, Firmenzentralen, Kanzleien von Steuerberatern oder Unterkünfte der mutmaßlich schwarz beschäftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen laut Thomas Seemann im Laufe des Tages von den Ermittlern ins Visier genommen werden. Der Einsatz werde sich wohl bis in die Abendstunden hinziehen, da die Befragungen der mutmaßlich Betroffenen einige Zeit in Anspruch nehmen würden, so der Pressesprecher. Es gehe darum, aussagekräftige Beweismittel zu sichern und ein Abfließen des Geldes ins Ausland zu verhindern. Bewusst sei ein Tag am Ende des Monats für den Einsatz gewählt worden, so der Sprecher des Zolls, denn es gebe Hinweise, dass zu diesem Termin besonders viel Geld gebunkert werde. Zum Monatsende würden die Betroffenen wohl in Bargeld ausbezahlt.

Es geht um eine große Sache. Der Einsatz sei nicht ausgelöst worden, weil jemand sich für zwei Stunden schwarz den Rasen habe mähen lassen, scherzt Thomas Seemann. Eine Schadenssumme von zehn Millionen Euro stehe im Raum. Die betroffenen Firmen seien vor allem im Bereich Brandsanierung und Abbrucharbeiten tätig. Es würde sich um bis zu sechs Unternehmen handeln, die wiederum mit 20 bis 25 sogenannten Subfirmen verbunden seien. Diese Subunternehmen würden den Hauptfirmen Rechnungen über angeblich erbrachte Dienstleistungen schicken, die dann auch bezahlt werden würden. Das Geld werde dann wieder abgehoben und unter Umgehung der Sozialversicherung den Menschen in bar ausbezahlt.

Auch in Reichenbach wurden Durchsuchungen durchgeführt. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Verdachtsmomente kamen laut Thomas Seemann auf, weil Banken ungewöhnliche Finanzaktionen an den Zoll weitergeben würden. Branchen, die anfällig für Schwarzarbeit wären, stünden zudem verstärkt unter der Beobachtung der Behörden. Firmen im Bereich Brandsanierung oder Abbruch würden hier häufig in den Fokus von Kontrollen geraten, da sie mit einfacheren Tätigkeiten verbunden wären.

Zu bereits erfolgten möglichen Festnahmen, gesicherten Beweismaterialien oder ersten Erfolgen wollte sich Thomas Seemann noch nicht äußern. Die laufenden Ermittlungen und aktuelle Durchsuchungsaktion sollten nicht gefährdet werden. Der Pressesprecher verwies auf eine Pressemeldung mit einer Gesamtbilanz der Aktion, die am Wochenende herausgegeben werden soll.