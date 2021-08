200. Geburtstag von Ludwig Pfau Ludwig Pfau: Stolz gegen die Großen

Der Herausgeber des „Eulenspiegel“ und Märzrevolutionär wäre am 25. August 200 Jahre alt geworden. In seiner Heimatstadt Heilbronn hat er bleibende Spuren hinterlassen, zum Geburtstag erinnert man an den eigenwilligen Dichter, Denker, Demokraten.