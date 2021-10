2 Am Morgen ist der Duftsinn am schärfsten ausgeprägt. Foto: Pixabay

Die Welt der Düfte ist riesig.















Link kopiert

Die Welt der Düfte ist riesig. 2020 lag das weltweite Marktvolumen bei 42 Milliarden US-Dollar. In der Vielfalt ist es nicht leicht, den perfekten Duft zu finden. Die Tipps und Infos im Beitrag zeigen den Weg zum richtigen Duft. Auf https://makeupstore.de/categorys/3/ finden Parfumfans wertvolle Inspirationen für den künftigen Lieblingsduft.

Die Basics

Einzigartig und unverwechselbar soll das persönliche Lieblingsparfum sein. Die einzelnen Komponenten entfalten sich auf der Haut jeder Person anders. Der Duftverlauf sorgt für den individuellen Charakter - vom Auftragen auf die Haut bis hin zum Abklingen. Zuerst nehmen wir die Kopfnote wahr. Sie ist direkt nach dem Auftragen dominant. Nach kurzer Zeit geht sie in die Herznote über. Sie prägt den Duft und ist je nach Duftölkonzentration mehrere Stunden oder den ganzen Tag über wahrnehmbar. Die Basisnote enthält meist schwerere Essenzen, die einen würzigen oder holzigen Charakter haben. Sie verleiht Komplexität. Zitrische Parfums kombinieren die Nuancen aus Zitrusfrüchten mit Kräutern und leichten blumigen und holzigen Facetten. Parfums mit Iris, Veilchen, Maiglöckchen, Rose, Jasmin oder Orangenblüte wirken feminin, verspielt und romantisch. Orientalische Duftkreationen erzeugen mit der Kombination von würzigen und blumigen Noten eine sinnliche und geheimnisvolle Aura. Zur Duftfamilie Chypre gehören Parfums mit aromatischen Nuancen, die an Hölzer, frische Gräser und Moos erinnern. Gourmand-Düfte sind süß und enthalten Essenzen, die an Zuckerwatte, Honig, Karamell oder Schokolade erinnern. Bei Herrendüften spielen die Duftfamilien holzig und fougère die größte Rolle. Die Duftölkonzentration bestimmt die Duftintensität. Ein leichtes Eau de Cologne hat eine Duftölkonzentration von drei bis fünf Prozent. Es verflüchtigt sich schneller als ein Eau de Toilette mit einem Duftstoffanteil von sechs bis fünfzehn Prozent. Eau de Parfums und Extrait de Parfums halten sehr lang an. Dank der hohen Duftstoffkonzentration wirken sie besonders elegant.

Den Lieblingsduft finden

Am Morgen ist der Duftsinn am schärfsten ausgeprägt. Deshalb ist es empfehlenswert, interessante Parfums direkt zu dieser Zeit zu testen. Eine Beratung in der Parfumerie oder Online-Artikel mit detaillierten Duftbeschreibungen helfen, die riesige Auswahl einzugrenzen und die Duftrichtung festzulegen. Der Anlass spielt eine große Rolle. Während im Berufsalltag häufig frischere und leichtere Düfte gefragt sind, darf es zu Feierlichkeiten, Dates und Unternehmungen in der Freizeit gern ein intensiverer und leidenschaftlicherer Duft sein. Wer mehrere Parfums probieren möchte, sollte nicht mehr als zwei bis drei Produkte hintereinander testen. Nach einer Weile kann die Nase die einzelnen Nuancen nicht mehr auseinanderhalten. Eine Pause und das Schnuppern an einer Dose mit Kaffee neutralisieren die Sinne. Parfums, die es in die engere Auswahl geschafft haben, sollten unbedingt direkt auf die Haut aufgetragen werden. Dort entfalten sie sich bei jeder Person individuell. Geben Sie dem Duft genügend Zeit. 20 Minuten sind ideal, um sich einen genauen Eindruck zu verschaffen. Duftpröbchen helfen dabei, sich vor dem Kauf ein Bild zu machen und das potenzielle Lieblingsprodukt zuvor ausgiebig zu testen. Schließlich benötigen komplexe Parfums Zeit, um sich vollkommen zu entfalten. MAKEUP steht für Qualität und Kompetenz auf dem Kosmetikmarkt. Die Vielfalt des Beautymarktes zeigt sich im umfangreichen Sortiment des Onlineshops mit Parfums, Körperpflegeprodukten und Make-up.