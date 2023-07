1 Im Esslinger Rathaus kann man nach den jüngsten Nachrichten entspannter planen. Foto:

Lange Zeit wurden die finanziellen Aussichten der Stadt Esslingen in düsteren Farben gemalt, doch zuletzt hat sich das Bild deutlich aufgehellt. Und auch für dieses Jahr haben sich die Erwartungen deutlich verbessert – bislang sprudeln die Gewerbesteuern.















Noch im vergangenen Oktober hatte der Esslinger Finanzbürgermeister Ingo Rust ein düsteres Bild der städtischen Finanzlage gezeichnet. Inzwischen stellt sich die Situation wesentlich entspannter dar: Erst zeigte der Jahresabschluss 2021 ein deutlich besseres Ergebnis als angekündigt, dann brachte der Nachtragshaushalt für 2023 statt des vorhergesagten Minus’ ein leichtes Plus, und auch im vorläufigen Ergebnis 2022 setzte sich der positive Trend fort. Nun zeigt sich der nächste Silberstreif am finanzpolitischen Horizont der Stadt: Die Steuerschätzung vom Mai lässt für 2023 ein weiteres sattes Plus erwarten – vor allem bei den Gewerbesteuereinnahmen zeigt der Trend klar nach oben. Rust will dennoch den Ball flach halten und spricht vorerst von einer „Momentaufnahme“.