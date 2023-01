14 Das Dschungelcamp geht in die 16. Staffel – die Zuschauer freuen sich auf unterhaltsame Keifereien, Intrigen und fiese Prüfungen. Foto: RTL

Wilde Tiere, Ekelprüfungen und Zoff am Lagerfeuer – die neue Staffel des Dschungelcamps startet. Wir stellen die zwölf Teilnehmer vor.















Man verfrachte zwölf A- bis C-Promis in den australischen Dschungel, setzte sie auf eine frugale Reis-und-Bohnen-Diät, quäle sie mit seltsamen Prüfungen und hoffe auf möglichst unterhaltsame Keifereien, Intrigen und Gespräche am Lagerfeuer. So funktioniert das Konzept der RTL-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“, unter Fans kurz „IBES“ genannt. Zum nunmehr 16. Mal startet der Kölner Privatsender das beliebte TV-Experiment. Los geht’s am bei abergläubischen Menschen unbeliebten Freitag, dem 13. Januar 2023.

Drehort ist jetzt wieder der australische Dschungel

Erstmals seit dem Jahresbeginn 2020 werden die Ekelprüfungen wieder in Australien gedreht. Wegen der weltweiten Corona-Krise war die Show erst durch ein ähnliches Spektakel in Deutschland ersetzt, dann in Südafrika produziert worden.

Das Finale ist diesmal nicht an einem Samstag, sondern am Sonntag, den 29. Januar 2023, geplant. Damit wird die Show einen Tag länger als gewohnt.

Moderiert wird das Dschungelcamp von Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39), der Daniel Hartwich (44) ablöst. Der um keinen Spruch verlegene Hartwich gab den Job ab, weil seine Familie ihn wegen der Schulpflicht der Kinder nicht mehr begleiten kann. Hartwich war seit 2013 dabei, damals trat er die Nachfolge des verstorbenen Komikers Dirk Bach an.

Die 16. Staffel der Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat wie gewohnt zwölf mehr oder weniger berühmte Menschen am Start. In unserer Bildergalerie stellen wir die zwölf Kandidaten vor, die 2023 die grüne Hölle bezwingen und Throninhaber Filip Pavlović beerben wollen.