Dschungelcamp 2025: Das sind die Regeln

1 Die Campbewohner müssen zur Strafe ihre Luxusartikel abgeben. Foto: RTL/Folge 18_005

50 Regelverstöße haben sich die Teilnehmenden bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ schon zuschulden kommen lassen. Wir haben zusammengefasst, was die wichtigsten Regeln im Dschungelcamp sind.











Link kopiert

Was gehört zum Dschungelcamp wie Reis und Bohnen und unangenehme Prüfungen? Natürlich die strengen Regeln, denen sich die Teilnehmenden von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ unterwerfen müssen und die sie doch ständig brechen. Ganze 50 Regelbrüche haben sich die aktuellen Campbewohner und -bewohnerinnen bereits zuschulden kommen lassen – wie an Tag 5 bekannt gegeben wurde.

Ex-GZSZ-Schauspielerin Nina Bott sind die Regeln sehr wichtig, sie versucht sie gegen andere Stars wie beispielsweise Jörg Dahlmann zu verteidigen. Dieser sieht das anders: „Wenn eine Grenze da ist, muss man die ab und zu mal überschreiten. Man muss frech sein, man muss keck sein im Leben“, findet er. Maurice Dziwak leidet unter diesem Verhalten – fürchtet er doch die Strafen, die RTL bei Regelbrüchen angedroht hat. Unter den immer gleichen Konsequenzen litten bereits mehrere Generationen von Dschungelstars: Sie müssen sich von Luxusartikeln oder Zigaretten trennen. Da hilft kein Jammern, denn „The Regels sind the Regels“, wie bereits Ex-Dschungelcamp-Bewohner Marc Terenzi feststellte.

Die Regeln im Dschungelcamp dienen auch der Sicherheit der Stars

Doch welche Regeln gibt es im Camp?

Die Regeln, an die sich die Kandidatinnen und Kandidaten halten müssen, betreffen die Grenzen des Camps, die Dschungelprüfungen, das Feuer, die Lebensmittel, Hygiene und Wasser und die Kommunikation. Dabei dienen einige Regeln der Sicherheit der Bewohner, andere sichern dagegen den Unterhaltungscharakter der Sendung. So dürfen die Dschungelbewohner und -bewohnerinnen beispielsweise nur beim Duschen und nachts ihre Mikrofone ablegen, sie müssen Deutsch sprechen und dürfen keine Absprachen zur Wahl der Dschungelkönigin oder des Dschungelkönigs treffen. Im Camp müssen die Teilnehmenden alles selbst erledigen: Lagerfeuer entzünden, Wasser abkochen, Wäsche waschen, Essen zubereiten sowie die Toilette leeren und reinigen. Nachts müssen immer zwei Campbewohner Wache halten und dafür sorgen, dass das Lagerfeuer nicht erlischt. Wer wegen der Nachtwache am nächsten Tag müde ist, darf sich kein Nickerchen gönnen. Denn eine weitere Regel lautet: tagsüber darf nicht geschlafen werden.

Unsere Empfehlung für Sie Dschungelcamp 2025 Tränen und pürierte Hühnerfüße Auch am sechsten Tag geht es im Dschungelcamp emotional zu: Timur und Maurice weinen, Yeliz spricht über ihren heutigen Kontakt zum Ex Jimi Blue und ein Spiegel führt zu Spannungen.

Diese Regel wird jedoch häufig gebrochen – ebenso wie der unerlaubte Zigarettenaustausch zwischen den Stars. Zu den größeren Vergehen der diesjährigen Staffel zählt wohl auch der Schmuggel von unerlaubten Gegenständen in das Camp – wie beispielsweise die Gemüsebrühwürfel, mit denen GZSZ-Schauspieler Timur Ülker an den ersten Tagen das karge Reis-Mahl aufpeppte.