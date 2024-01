Wer muss in die Prüfung? (Tag 6)

7 Goete? Finde den Fehler. Heinz Hoenig und Fabio Knez (rechts) sind zumindest mit sich zufrieden. Foto: RTL / Stefan Thoyah/Tag 6

Rührend, wie sich Fabio um den Dschungelopa Heinz kümmert. Bei der Schatzsuche wird den beiden dann aber die Orthografie zum Verhängnis. Und zwischen Leyla, Kim und Mike entwickelt sich eine explosive Dreierkonstellation.











Link kopiert

Die „Bromance“ geht weiter: Heinz Hoenig und Fabio Knez sind Bud Spencer und Terence Hill, Ernie und Bert, Barack Obama und Joe Biden des Dschungelcamps. Der alternde Schauspieler und der in Saft und Kraft stehende Staubsaugervertreter dürfen sogar zusammen auf Schatzsuche gehen. Dass dabei kleine orthografische Schwächen zu Tage treten – geschenkt. Und sonst? Kim und Mike stellen fest, dass sie sich eigentlich noch nie abkonnten. Anya entdeckt die „Iron Lady“ in sich. Und die Raucher im Camp müssen in den kalten Entzug. Tag 6 von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ im Kurzcheck.

Wichtigster Gesprächsstoff:

Vor der Nachtwache spricht Kim noch von Bums..., Verzeihung, Beischlafgelegenheiten, doch kaum sitzen sie am Lagerfeuer, wird es zwischen ihr und Mike nicht romantisch, sondern ganz schön toxisch. Kim gibt ihrem Ex die volle Breitseite und plötzlich klingt die „Are You The One?“-Kandidatin verdächtig wie der Pate Vito Corleone: „Oder es wird halt ein Clinch.“ Liegt bei Mike bald ein Pferdekopf auf der Pritsche?

Der schießt zurück: „Es war der größte Fehler, dich kennengelernt zu haben.“ Es geht hin und her: Sie ist bösartig, er hat Haarausfall, sie ist doppelzüngig, er wohnt noch bei seiner Mama, sie macht Menschen fertig, er hat einen kleinen Penis...

Die Mitcamper sind inzwischen auch schon von dem „Are You The One?“-Spinoff genervt – verständlicherweise. Anya bekennt sogar, dass sie Kim am nächsten Morgen beim Zähneputzen nur so zugewandt zuhört, weil sie Angst vor der Lady mit den fingerdicken Fake-Lashes hat: „Man macht sich Kim nicht zum Feind.“ Cruella de Vil unter Palmen – der Dschungel hat seine Bösewichtin.

Zoff am Lagerfeuer: Kim und Mike überhäufen sich während der Nachtwache mit Vorwürfen. Foto: RTL/Tag 6

Größter Aufreger:

Huuuuch? Was macht denn eine Wimpernbürste auf dem Dschungelklo? Leyla entdeckt das Corpus Delicti. Wer hat denn diesen Luxusartikel ins Camp geschmuggelt? „Hoppala“, flötet Kim, der das Bürstchen – was für eine krasse Überraschung – gehört. Die anderen Camper sind sauer. Lynchstimmung macht sich breit. Die Strafe lässt nicht lange auf sich warten: Die Zigaretten sind gestrichen. „Gut für unsere Lunge, danke Dschungelcamp“, tiriliert Kim. Wenn Blicke töten könnten...

Teamwork zwischen Alt und Jung: Heinz (rechts) und Fabio bei der Schatzsuche. Foto: RTL/Tag 6

Lustigster Moment:

Hand in Hand zur Schatzsuche – rührend, wie sich Fabio um den Camp-Opa Heinz kümmert. Geduldig wartet der gutmütige Bayer erst mal, während der Hoenig vor dem Aufbruch noch mal Pipi macht. Dann taucht Fabio in die Buchstabensuppe, Heinz gibt vom Ufer wenig hilfreiche Kommentare („Spüre mit den Füßen!“) ab. Weniger freundliche Gemüter würden dem Altschauspieler vielleicht über den Mund fahren, aber nicht der Fabio. Unklarheit gibt es über die richtige Schreibweise von „Koala“, bei Goethe verlässt die beiden dann endgültig alles orthografische Grundwissen – wäre aber eh falsch gewesen. Und dann läuft auch noch die Uhr ab. Fabio: „Gibt’s des – jetzt is’ die Zeit um und wir sind noch nicht fertig.“ Ja, mei! Tapsen die beiden halt wieder zurück ins Camp. Pat und Patachon in „Down Under“.

Schlimmster Ekel-Moment:

Rote Socken auf Lucys Unterhosen!!! Auch noch nass!!! Die „No Angels“-Sängerin wird fuchsig. Und plötzlich ist der gutmütige Rotschopf auf 180. Hätte man der freundlichen Bulgarin mit dem charmanten Rudi-Carrell-Akzent gar nicht zugetraut.

Kim (links) schwächelt, aber Anya zieht eisern durch. Foto: RTL/Tag 6

Liebling des Tages:

Sie weint wegen Ananas und Spinnen, die sich ihr im Dschungeltelefon in den Weg stellen – aber in der Dschungelprüfung beweist Anya Nerven aus Stahl. Knallhart hält es die 20-Jährige aus, dass im Bäh-tonmischer 30.000 Kakerlaken, Mehlwürmer, grüne Ameisen und Innereien auf sie niederregnen, während sie ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen muss – die „Iron Lady“ Margaret Thatcher war eine Memme dagegen. „Mir geht’s blendend“, sagt die 20-Jährige trocken, während sie Mehlwürmer ausspuckt. Da sieht man mal, wie schön Heidi Klums gnadenlose GNTM-Schule abhärtet. Schade, dass Kim abklemmt. Sie zieht kurz vor Schluss hysterisch weinend die „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“-Karte – alle Sterne sind damit verloren.

Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten: Felix ist „hangry“. Foto: RTL/Tag 6

Nervensäge des Tages:

Felix ist nicht nur ein Meister des „Mansplaining“, er nimmt es auch besonders übel, dass Kim und Anya keine Sterne aus der Prüfung mitgebracht haben. Wieder nur Bohnen und Reis – Felix ist erkennbar „hangry“ (= sauer + hungrig). „Wäre machbar gewesen“, urteilt der 41-jährige GZSZ-Großvater aus der Ferne. Vielleicht nimmt das Publikum so viel Hybris krumm und wählt den werten Herrn von Jascheroff selbst mal in einer Dschungelprüfung?

Bester Spruch:

Der kommt heute vom Moderator Jan Köppen. „Dafür bin ich zu jung“, sagt Anya, als sie bei der Prüfung Ex-Freundinnen von Oliver Pocher benennen soll. „Aber du nicht für den Pocher“, sagt der Köppen. Fanden wir lustig.

Noch Fragen?

Wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Mike zeigt Interesse an Leyla – irgendwas muss man ja machen, wenn der Tag lang und das Essen rar ist. Das bringt Kim auf die Palme oder – botanisch – auf die Livistona australis. Diese Dreierkonstellation verspricht Konfliktpotenzial für mindestens vier weitere Folgen.

Wer muss in die Prüfung?

Ein Dreierteam aus Felix, Tim und Kim. Was das Fähnlein Fieselschweif des Dschungels wohl reißen kann? Jetzt muss Felix erst einmal beweisen, dass er's besser kann.

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp:

Anya Elsner (20), Model

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Sarah Kern (55), Designerin

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler