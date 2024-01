Dschungelcamp 2024: Wer muss heute zur Prüfung?

9 Die Stars sind in das Camp gezogen. Foto: RTL/Tag 1

Tag 1 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL startet für die Kandidaten und Kandidatinnen mit einem Sprung ins Wasser, dem Einzug in das Camp und der ersten Ekel-Prüfung.











Seit 20 Jahren gibt es „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL nun schon. In der Jubiläumsstaffel bleibt aber weitestgehend alles so, wie man es kennt und liebt oder hasst. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind mehr oder weniger prominent, Dr. Bob passt auf, dass alle gesund bleiben, und schon in der ersten Folge müssen Schweinepenis und Fischaugen verspeist werden. Wir haben die Höhepunkte der Sendung zusammengefasst.

Größter Aufreger:

Kims Outfit gefällt nicht jedem. Foto: RTL/Tag 1

Reality-Sternchen Kim Virginia hat ein gewagtes Outfit für ihren ersten Auftritt auf dem Weg ins Dschungelcamp gewählt. Als Heinz Hoenig ihre Feder-Stiefel sieht und sie ihn fragt: „Gefallen sie dir?“, sagt er mit angewiderter Miene: „Nein, das gefällt mir gar nicht.“ Anya Elsner meint daraufhin: „Man hätte wenigstens mal freundlich ‚Hallo’ sagen können.“

Wichtigster Gesprächsstoff:

Bei den Gesprächen am Lagerfeuer wird klar: Anya und Kim finden David attraktiv, der allerdings schon vergeben ist. Auch bei Mike ist Kim trotz bereits gescheiterter Affäre mit ihm nicht abgeneigt.

Liebling des Tages:

Heinz Hoenig. Seine trockenen Kommentare und seine motzige Art bilden einen angenehmen Kontrast zu der überdrehten Fröhlichkeit manch anderer Campbewohner.

Nervensäge des Tages:

Cora Schumacher. Sie kann es merklich kaum erwarten, die Gerüchte über ihre Affäre mit Oliver Pocher weiter anzuheizen. Doch statt den Name ihrer neuen Flamme einfach zu nennen, kokettiert sie vor den anderen nur damit. „Ich bin verknallt“ und „Er ist famous“, sagt sie. Im Dschungeltelefon aber plaudert sie sofort aus dem Nähkästchen.

Schlimmster Ekel-Moment:

Leyla und Tim kämpfen gegen den Würgereiz. Foto: RTL/Tag 1

Nach 20 Jahren Dschungelcamp ist der geneigte Zuschauer schon abgehärtet und nicht mehr schockiert über Ziegenhoden und Kakerlaken auf der Speisekarte. Doch Leyla und Tim beim Würgen und Spucken zuzuschauen, ist dennoch eklig.

Bester Spruch:

Ein Kondom taucht in Kims Rucksack auf. Foto: RTL/Tag 1

Bei der Leibesvisitation taucht unerlaubterweise ein Kondom in Kims Rucksack auf: „Man weiß ja nie“, versucht sich diese rauszureden. „Schon mal gut – mitgedacht“, kommentiert Mike trocken.

Wer muss in die Prüfung?

Kim und Tim müssen antreten.

Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind noch im Dschungelcamp:

Anya Elsner (20), Model

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Cora Schumacher (47), Model und Rennfahrerin

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Sarah Kern (55), Designerin

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler