Dschungelcamp 2024: Tag 12 ist Tag der Tränen

Kim und Tim beim Sex-Talk.

Lucy und Tim machen sich gegenseitig Komplimente, Kim und Tim können gar nicht mehr aufhören über Sex zu reden, Heinz Hoenig verabschiedet sich vorzeitig, und es wird geweint, geweint, geweint.











An Tag 12 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ auf RTL kommt langsam die Zeit der tiefgründigen Gedanken. Wird der Aufenthalt im Dschungel am Ende ein Weg zu einem glücklicheren Ich? Lucy beim Abspülen zu Tim: „Ich habe hier so eine Ruhe bekommen und innerliche Freude“. Aber ist im Camp womöglich doch zu wenig los oder suchen Kim und Tim womöglich nach einem Weg, um Gesprächsthema Nummer eins zu werden? Jedenfalls wählen sie einen Gesprächsstoff, der Aufmerksamkeit garantiert: Sex.

Wichtigster Gesprächsstoff:

Nachdem das kurze Achtsamkeitsseminar und Freundschaftsbekenntnis von Lucy und Tim (Tränen sind geflossen) an der Spülschüssel zu Ende gegangen ist, sezieren nun Kim und Tim das Thema „Sex“ in allen Einzelheiten. Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Den Höhepunkt – oder Tiefpunkt –, wohl eine Frage der Perspektive, erreicht der Talk als Tim über Dieter Bohlen sinniert: „Hat er nur Geld oder vögelt er auch geil?“ – Wie bitte? Haben wir gerade richtig gehört? Hoffentlich ist der Dieter derzeit so sehr mit den Vorbereitungen für seinen anstehenden 70. Geburtstag beschäftigt, dass ihm dieser Dialog entgangen ist. Aber Kim und Tim sind mit dem Thema noch nicht durch. Nun fantasiert Tim noch von Nazan Eckes und Kim vom Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen. „Ich mag eloquente Männer“, säuselt das Reality-Sternchen. Aber, ob Jan sich nun geschmeichelt fühlt? Vielleicht verrät er es mit seiner eloquenten Art in den kommenden Tagen. Oder er verfällt in Schweigen. Und das hätte auch Kim und Tim gut getan. Manchmal ist weniger doch mehr.

Noch kurz zum Nebenplot des Tages: Leyla und Kim begleiten Lucy zur Prüfung und – oh Wunder – sie streiten sich wieder um Mike. Leyla wirft Kim vor manipulativ zu sein, Kim weint und sagt: „Ich habe Probleme Emotionen zu zeigen.“

Größter Aufreger:

Die Gerüche: Alles scheint zu stinken, die Klamotten, die Handtücher, die Liegematten und auch die Bewohner selbst stören sich an ihrem Odeur. Dabei fallen Beschreibungen wie Wildschwein, Schwefel, Schimmel, nasser Hund.

Emotionalster Moment:

Die Campbewohner bekommen Briefe, so richtig echte auf Papier, von ihren Liebsten und alle weinen. Sogar der sonst so reservierte Felix weint als ihm der Brief von seinem „Schatz“ vorgelesen wird.

Schlimmster Ekel-Moment:

Lucy muss in die Prüfung. Mit sieben zu einer Nominierung bricht sie in Begleitung von Leyla und Kim auf ins „Hotel Versage“. Lucy wühlt zwischen Tier-Innereien und sucht Sterne. Auch Nicht-Vegetariern dürfte es bei diesem Anblick, sagen wir mal, die Sprache verschlagen.

Liebling des Tages:

Lucy, wer sonst? Sie bringt ja die große Überraschung mit: Briefe von Freunden und Familienangehörigen.

Nervensäge des Tages:

Der Zickenalarm zwischen Kim und Leyla geht in eine weitere Runde. Kim weint. Nun fällt auch das Wort Hass. Kim und Leyla haben es wieder als Team zu „Nervensägen des Tages“ geschafft.

Bester Spruch:

Fabio: „Ich gehe jetzt weiterstinken.“

Wer muss das Camp verlassen:

Heinz Hoenig, der gutmütige Schauspieler verlässt das Camp. Nicht, weil ihn die Zuschauerinnen und Zuschauer hinausgewählt hätten, sondern weil das Ärzte-Team es so entschieden hat. Die Wetterbedingungen seien herausfordernd und die Entscheidung eine Vorsichtsmaßnahme. Dem 72-Jährigen gehe es gut und er sei bei seiner Familie. Alle weinen beim Abschied. Alles Gute Heinz und bleib gesund!

Die wenigsten Anrufe, muss aber an Tag 12 nicht das Camp verlassen, hatte Kim.

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp:

Leyla Lehouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality Star

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star