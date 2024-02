Dschungelcamp 2024: So funktionieren Leylas Flirtversuche bei Mike

So funktionieren Leylas Flirtversuche bei Mike

12 Wie geht es weiter? Kim musste das Camp verlassen. Mike und Leyla haben endlich ihre Ruhe. Foto: RTL/Tag 15

An Tag 15 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ auf RTL streiten sich die Stars um das beste Stück Fleisch, sie schweben über Wasser und Leyla und Mike kuscheln während der Nachtwache.











Link kopiert

Auf in eine neue Runde: Am 15. Tag im australischen Dschungel entfacht ein Streit um ein fettiges Stück Kamelfleisch, Kim verlässt das Dschungelcamp, Tim und Mike müssen sich als Teamplayer bei der Dschungelprüfung beweisen und Leyla und Mike nähern sich an – oder doch nicht? Tag 15 im Schnellcheck.

Wichtigster Gesprächsstoff:

Kim musste das Camp verlassen. Leyla und Mike fällt ein Stein vom Herzen. Mike stellt fest: „Ich habe überlebt! Schade für sie, aber erleichternd für mich oder besser gesagt für uns.“ Endlich haben die beiden Turteltauben ihre Ruhe, und ihr Flirt kann von nun an ungestört weitergehen. Leyla und Mike seifen sich gegenseitig den Rücken unter der Dusche ein, stellen die legendäre Filmszene aus „Dirty Dancing“. Doch zu Leylas Enttäuschung passiert nichts weiter. Fabio: „Hat Mike die Handbremse angezogen?“

Kim bekommt von dem sanft aufkeimenden Liebesglück nichts mehr mit. Sie und Schamane Leon stoßen mit einem Gläschen Champagner am Strand an. Derweil im Camp: Die Stimmung ist nun sichtlich besser und Mike stellt fest, dass er alle, die noch da sind sehr mag. Doch zwischen Leyla und ihm ist es zu einem Stillstand gekommen.

Größter Aufreger:

Dank Lucy, die bei ihrer Prüfung fünf Sterne erspielt hatte, gab es ein Festmahl: Süßblattbusch, Wachskürbis, Knollengemüse, Austernpilze und ein Kamelstück mit ordentlich Fett dran. Tim schneidet es in mundgerechte Stücke. Camp-Mama Lucy steht am Dschungelherd und verteilt das Essen. Vegetarierin Kim verlangt ein Stück ohne Fett, sonst könne sie es nicht essen, Tim hat auch einen Sonderwunsch bezüglich seiner Portion. Für Fabio und Mike bleibt nur Fett übrig. Sie fühlen sich veräppelt. Sie werfen Kim und Tim mangelnde Rücksicht vor.

Emotionalster Moment:

Leyla und Mike halten Nachtwache. Die beiden sprechen über Gott und die Welt und Mike zeigt eine ganz weiche Seite. Die beiden starten so etwas wie Kuschelversuche.

Schlimmster Ekel-Moment:

Leyla drückt Fabio Pickel aus.

Wer muss in die Prüfung:

Tim und Mike. Tim hat sich vorgenommen die Prüfung dieses Mal durchzuhalten. Drei Meter über Wasser schweben sie auf einer schmalen Plattform, von einer Mauer getrennt. Ach ja, es könnte sein, dass sie ins Wasser fallen und dort könnten Krokodile, Schlangen und noch viel mehr drin schwimmen.

Liebling des Tages:

Fabio hat ein Gefühl für Fairness und ist nicht nachtragend.

Nervensäge des Tages:

Auf dem Weg zum Auto, das sie ins Hotel bringen soll, ernennt Kim sich einfach kurzerhand selbst zur Dschungelkönigin. Sie hätte wahrscheinlich die meisten Prüfungen gehabt also sei sie doch eigentlich die Dschungelkönigin. Im Auto, auf der Fahrt ins Hotel folgen noch ein paar fette Seitenhiebe gegen Leyla und Mike. Naja, sympathisch ist das nicht.

Bester Spruch:

Fabio: „Hauptsache die Vegetarier haben ein schönes Stück Fleisch.“

Wer muss das Camp verlassen:

Niemand, da Cora Schumacher das Camp am dritten Tag freiwillig verlassen hatte. Aber Leyla hatte die wenigsten Anruferstimmen.

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp:

Leyla Lehouar (27), Bachelor-Kandidatin

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality Star