4 Djamila Rowe schaffte einen Erdrutschsieg nach 17 Tagen im Dschungel. Foto: dpa/Stefan Thoyah

Djamila Rowe ist die neue Dschungelkönigin 2023. Dabei ist sie die eindeutige Gewinnerin – und lässt ihre Konkurrenten weit hinter sich. Die genauen Ergebnisse vom Wochenende.















Es ist offiziell: Djamila Rowe ist die Dschungelkönigin der Staffel 16 der RTL-Show „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“. Die Zuschauer der Sendung konnten jeden Tag für ihren Favoriten anrufen und entschieden so, wer in die Dschungelprüfung muss, wer das Camp verlässt und am Sonntagabend, wer als Sieger nach Hause fliegt.

Die genauen Zahlen der Entscheidung

Schon im Vorfinale am Samstag lag Djamila mit 31,59 Prozent vor ihren Teamkollegen. An diesem Abend war dann Schluss für Jolina Mennen, die nur 15,4 Prozent der Stimmen erhielt, und für den Stuttgarter Cosimo Citiolo, der mit 13,58 Prozent auf dem letzten Platz landete.

Lucas Cordalis weit abgeschlagen

So zogen neben Djamila auch Gigi Birofio und Lucas Cordalis ins Finale ein. Letzterer schied dann am Sonntag im Vorfinale mit gerade mal 16,25 Prozent aus, die Zuschauer konnten sich am Ende also entscheiden zwischen der Visagistin Djamila und dem Reality-TV-Star Gigi.

Das Ergebnis war eindeutig: Während Gigi mit 37,74 Prozent Zweiter wurde, holte sich Djamila die Dschungelkrone verdient mit 62,26 Prozent.

Wer die Zahlen genau betrachtet, sieht, dass Djamila schon seit einigen Tagen unter den ersten beiden im Zuschauervoting liegt. Damit erfreute sie sich schon lange großer Beliebtheit und wurde nun mit der Krone belohnt.