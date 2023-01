9 Dschungelcamper Cosimo genießt nach der Schatzsuche eine Pizza. Foto: RTL

Am zehnten Tag im Dschungel sorgen der Stuttgarter Cosimo und Gigi für große Aufregung. Wie wirkt sich Pizza-Gate auf die Titelträume der beiden aus?















Link kopiert

Es war DER Aufreger an Tag zehn im Dschungel. Cosimo Citiolo und Gigi Birofio beichteten am Lagerfeuer, dass sie die erspielten vier Hühnereier für eine Pizza eintauschten und das Camp somit leer ausging. „Dann waren die vier Eier und eine Riesenpizza mit Salami. Da habe ich gedacht, vier Eier für zehn Personen, das wäre für jeden nur ein Ministückchen – da habe ich mich auf die Pizza geschmissen und die ist in meinen Körper reingegangen“, so Gigi. Reue? Fehlanzeige.

Dementsprechend groß war das Entsetzen bei den Mitcampern. „Sagt, dass ihr uns verarscht“, erwiderte Claudia Effenberg. „Anstatt hier Essen herzubringen, sagst du lieber, ich esse die Pizza? Das ist doch kein Teamgeist“, so die 57-Jährige weiter. Auch die anderen zeigten sich schockiert und warfen den beiden Deutsch-Italienern fehlende Moral vor. Worte, die besonders bei Cosimo Wirkung zeigten. Immer wieder entschuldigte sich der Stuttgarter für die Aktion und bat um Vergebung. Reicht das oder muss Cosimo seinen Dschungelkronen-Traum nun begraben? Die Zuschauer sind über das Pizza-Gate gespalten. „Gigi und Cosimo verlieren gerade an Beliebtheit.. so schnell kann das im Dschungel gehen“, so ein Kommentar auf Twitter.

Auch dieser Twitter-User zeigt wenig Verständnis für die beiden Dschungel-Entertainer und hat eine klare Meinung.

„Die haben sich alles verspielt. Zu recht“, so ein weiterer Kommentar auf Twitter.

Doch neben den negativen Kommentaren über das Verhalten von Cosimo und Gigi gibt es auch einige Zuschauer, die hinter den beiden stehen und das Pizza-Gate alles andere als verurteilen. „Beste Entscheidung die Pizza zu essen. Die Gesichter waren unbezahlbar. Göttlich. Diese verklemmten Moral Apostel“, schreibt eine Nutzerin.

Auch dieser User stärkt den beiden den Rücken und schreibt: „Moralisch wäre es richtig gewesen, die Eier ins Camp zu bringen. Sinnvoll wäre es nicht.“

Welche Auswirkungen das Pizza-Gate nun für den Stuttgarter hat, bleibt abzuwarten. Fürs Erste blieb es auf jeden Fall folgenlos – Cosimo erhielt von den Zuschauern genügend Anrufe und darf wie Gigi weiter von der Dschungelkrone träumen. Für Veganerin Tessa Bergmeier ist derweil Schluss. Sie musste das Camp verlassen.