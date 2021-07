1 Die Polizei muss bei einem Streit in einer Drogerie in Plochingen eingreifen (Symbolfoto). Foto: SDMG/SDMG / Gress

Kunden wollen einen Streit zwischen zwei Jugendlichen und der Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Plochingen schlichten. Daraufhin sticht einer der beiden mit einem Kugelschreiber zu.

Stuttgart - Ein 17-Jähriger hat in Plochingen (Kreis Esslingen) einen Kunden mit einem Kugelschreiber verletzt. Das berichtet die Polizei. Der Vorfall hat sich demnach am Freitagnachmittag in einer Drogerie in der Straße Am Fischbrunnen ereignet.

Zunächst hätten der 17-Jährige und sein 18-jähriger Begleiter gegen 16.30 Uhr den Drogeriemarkt betreten ohne Waren einzukaufen. Da der 17-Jährige eine Kundin um Geld anbettelte, seien die beiden von einer Angestellten auf die Hausordnung aufmerksam gemacht und gebeten worden, die Drogerie zu verlassen. Hierauf sei die Mitarbeiterin von dem 17-Jährigen „auf das Übelste beleidigt und bedrängt“ worden, heißt es in dem Bericht.

Mehrere Kunden hätten versucht, schlichtend einzugreifen. Dann habe der 17-Jährige mit einem Kugelschreiber einem Kunden mehrere Stiche an Arm und Hand zufügt. Er sei dennoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Die Verletzungen des Kunden mussten im Anschluss vom Rettungsdienst behandelt werden. Dem Jugendlichen droht nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.