Drogenrazzia in Stuttgart

1 Marihuana: Eine Droge hält die Polizei auf Trab. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Jill Toyoshiba

Florierender Handel in Stuttgart: Razzien bringen gebunkerte Drogen ans Licht. Es geht um 200 Kilogramm Marihuana. Was die Polizei aufgedeckt hat.















Link kopiert

Zwei Männer sollen in Stuttgart innerhalb eines Jahres mehr als 200 Kilogramm Marihuana und rund 10 Kilogramm Kokain gekauft und mit Gewinn weiterverkauft haben. Nach Angaben der Polizei von Montag wurden in Stuttgart, Ostfildern und in Pirmasens sechs mutmaßliche Rauschgiftbunker durchsucht, drei Männer wurden festgenommen und schließlich verhaftet.

Schreckschusswaffe beschlagnahmt

Bei der Razzia beschlagnahmten die Ermittler etwa 25 Kilogramm Marihuana, über ein Kilo Kokain, 80 Gramm Haschisch, eine Schreckschusswaffe, Bargeld und zahlreiche Mobiltelefone. Unter Verdacht: zwei 26-Jährige und ein 31 Jahre alter Mann, der für einen der Bunker verantwortlich gewesen sein soll.