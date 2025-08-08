Drogenmilieu im Kreis Esslingen: 19-Jähriger droht mit einer Waffe und wird festgenommen

1 Für einen 19-Jährigen, der des Drogenhandels verdächtigt wird, klickten die Handschellen. Foto: Soeren Stache/dpa

Ein 19-Jähriger, den die Polizei bereits wegen Drogendelikten im Blick hatte, sitzt in Untersuchungshaft. Er soll zwei Bekannte in Esslingen zu Kurierfahrten genötigt haben.











Weil er dringend des gewerbsmäßigen Drogenhandels verdächtigt wird, ist ein 19-Jähriger am Mittwoch von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der junge Mann, der der Polizei wegen früherer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen soll der 19-Jährige zwei Bekannte mit einer Schusswaffe bedroht und dazu genötigt haben, für ihn Betäubungsmittel zu erwerben. Bei der späteren Übergabe der Drogen in Esslingen soll der Tatverdächtige von den Bekannten weitere Kurierfahrten gefordert und ihnen abermals mit einer Schusswaffe gedroht haben. Daraufhin verständigten seine Bekannten die Polizei.

19-Jähriger im Kreis Esslingen festgenommen

Fahndungskräfte des Polizeipräsidiums sowie Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz haben den 19-Jährigen am Mittwoch beim Verlassen seines Aufenthaltsortes in einer Esslinger Kreisgemeinde vorläufig festgenommen. Bei ihm sowie in der von ihm genutzten Wohnung fanden und beschlagnahmten die Ermittler Betäubungsmittel sowie mutmaßliche Dealer-Utensilien wie Verpackungsmaterial und Feinwaagen. Eine Schusswaffe wurde nicht gefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 19-Jährige am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der Drogen sowie zu den vorgesehenen Absatzwegen dauern an. Gegen die Bekannten des mutmaßlichen Dealers, die vorerst auf freiem Fuß bleiben, wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.