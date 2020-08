1 Die Polizei hat einen großen Drogenfund gemacht. (Symbolbild) Foto: imago/ZUMA Press

Bei einer Übergabe nehmen Polizeibeamte zwei mutmaßliche Drogenhändler fest. In der Wohnung eines 29-Jährigen machen die Ermittler den bislang größten Stuttgarter Marihuana-Fund des Jahres.

Stuttgart - Zwei mutmaßliche Drogenhändler sind am Mittwoch in Stuttgart von der Polizei festgenommen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, soll ein 29 Jahre alter Mann im großen Stil mit Marihuana gehandelt haben. Die Ermittler schlugen zu, als der Tatverdächtige einen mit Marihuana gefüllten Müllsack aus einem Versteck holte, um diesen mit einem 23-jährigen Abnehmer in dessen Auto zu laden. In dem Sack befanden sich laut Polizeiangaben drei Tüten, die jeweils ein halbes Kilogramm Rauschgift enthielten.

Bislang größter Marihuana-Fund in Stuttgart in diesem Jahr

Außerdem hatte der 23-Jährige mehrere tausend Euro dabei. Als die Ermittler die Wohnung des 29-Jährigen durchsuchten, stießen sie auf rund 26 Kilogramm Marihuana und eine Bargeldsumme im hohen fünfstelligen Bereich. Dabei handelt es sich um den bislang größten Drogenfund in Stuttgart im Jahr 2020, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Wo die Festnahme und die Durchsuchungen stattgefunden haben, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründe nicht verraten. Die beiden mutmaßlichen Drogenhändler wurden am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt und kamen in eine Justizvollzugsanstalt.