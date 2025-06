Drogenfahrt in Nürtingen: Fußgängerinnen getötet: Seit einem Jahr wird gegen Fahrer ermittelt

1 Vor einem Jahr erinnerten in Nürtingen Blumen und Kerzen an die getöteten Fußgängerinnen. Foto: Andreas Rosar

Vor einem Jahr starben in Nürtingen zwei Fußgängerinnen, als sie von einem SUV erfasst wurden. Der Fahrer hatte Cannabis konsumiert. War das auch die Unfallursache?











Auch ein Jahr nach dem tragischen Unfall in Nürtingen, bei dem zwei junge Frauen ums Leben kamen und ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt wurde, sind die Untersuchungen noch immer nicht abgeschlossen. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Anfrage mit. „Der Beschuldigte stand unter dem Einfluss von Cannabis“, sagt die Pressestaatsanwältin Stefanie Ruben. „Ob diese Substanzbeeinflussung aber auch unfallursächlich war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die noch nicht abgeschlossen sind.“ Wann mit einem Ende der Untersuchungen zu rechnen ist, sei derzeit nicht absehbar.

Unfall mit zwei Toten – Verursacher hatte Cannabis genommen

Die Erkenntnis, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte, ist nicht neu. Entsprechende Informationen sind bereits in der Unfallbilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen für das Jahr 2024 aufgeführt, die in diesem Frühjahr veröffentlicht wurde. Die beiden Fußgängerinnen waren zwei der insgesamt drei Menschen, die im Vorjahr im Landkreis Esslingen infolge von Unfällen unter Drogeneinfluss starben. Konkrete Untersuchungsergebnisse wurden bislang aber nicht öffentlich gemacht. Mitgeteilt wurde nur, dass der Fahrer nicht alkoholisiert war. Schon kurz nach dem Unfall hatte die Polizei ein Verbrechen ausgeschlossen und mitgeteilt, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass der Fahrer vorsätzlich in die Gruppe gerast war.

Vor einem Jahr hat ein Mercedes eine Fußgängergruppe erfasst. Foto: 7aktuell.de

Zwei Fußgängerinnen sterben bei Unfall in Nürtingen

Das Unglück passierte am frühen Abend des 16. Juni und hatte in Nürtingen auch deshalb große Betroffenheit ausgelöst, weil viele Menschen dort wegen der Nähe zum Bahnhof selbst täglich vorbeikommen. Ungebremst war der Fahrer an der Kreuzung Bahnhofstraße/Europastraße mit seinem Mercedes zuerst gegen eine Ampel gefahren und hatte dann eine Menschengruppe erfasst, die dort wartete. In der Folge prallte der Wagen noch gegen eine Telefonzelle und einen Verteilerkasten, die dabei zerstört wurden. Der völlig demolierte Mercedes kam an der Wand einer Kneipe zum Stehen.

Eine 28-jährige Frau wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Eine 27-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie jedoch nur kurz darauf ihren Verletzungen erlag. Ein 16-Jähriger erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Auch der Autofahrer selbst wurde verletzt.