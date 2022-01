1 Die vier Verdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Der Kriminalpolizei ist am Dienstag ein Schlag gegen einen Drogenhändlerring geglückt. Dabei entdeckten die Beamten einen Drogenbunker in Heslach. Bei vier Verdächtigen aus Stuttgart und Leinfelden-Echterdingen klickten die Handschellen.















Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen - Der Stuttgarter Kriminalpolizei ist am Dienstag ein Schlag gegen einen Drogenhändlerring gelungen, vier Männer im Alter von 23, 24 und jeweils 29 Jahren wurden im Zuge dessen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, im größeren Stil mit Drogen gehandelt zu haben.

Wie die Polizei meldet, führten umfangreiche Ermittlungen auf die Spur der vier Tatverdächtigen. Als drei der Verdächtigen im Alter von 23, 24 und 29 Jahren am Dienstag offenbar rund neun Kilogramm Marihuana von einem Lieferanten erhalten hatten, schlugen Spezialkräfte der Polizei zu. Sie nahmen den 29-Jährigen gegen 21.20 Uhr im Bereich Degerloch/Heslach fest.

Mutmaßlichen Drogenbunker ausgehoben

Im Rahmen des Einsatzes entdeckten die Beamten außerdem einen mutmaßlichen Drogenbunker der Beschuldigten in Heslach, in dem weitere Drogen sowie Bargeld lagerten: Dabei handelte es sich um circa ein Kilogramm Marihuana, mehrere Hundert Gramm Kokain, mehrere Zehntausend Euro mutmaßliches Dealergeld sowie weitere Utensilien, die auf einen Drogenhandel schließen lassen. Ferner konnten die Polizisten in einer Kleingartenanlage noch rund 500 Gramm Marihuana sicherstellen.

Den beiden 23 und 24 Jahre alten Verdächtigen gelang zunächst die Flucht mit dem Auto sowie zu Fuß, doch die Beamten konnten die beiden schließlich ebenfalls im Bereich Heslach festnehmen. Anschließend durchsuchten sie deren Wohnungen. Die Ermittlungen führten außerdem zu einem weiteren 29-Jährigen, der offenbar als Komplize der drei Verdächtigen in einer Garage in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) Betäubungsmittel deponiert haben soll. Dort fanden die Beamten rund vier Kilogramm Marihuana. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten weitere rund zwei Kilogramm Marihuana sowie über 1500 Euro mutmaßliches Dealergeld. Die vier Verdächtigen wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der sie in ein Gefängnis schickte.