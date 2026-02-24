Drogenabhängig in Stuttgart: „Meine Tochter hat mich zurück ins Leben geholt“ – Vater überwindet Heroin-Sucht

„Meine Tochter hat mich zurück ins Leben geholt“ – Vater überwindet Heroin-Sucht

1 Die Geburt seiner Tochter hat Frank dabei geholfen, die Heroinsucht zu überwinden. Er ist seit Jahren clean. Foto: KI/Midjourney/Sebastian Ruckaberle

Frank hat durch seine lange Heroinabhängigkeit ein Bein verloren. Wie es dem 43-Jährigen gelungen ist, clean zu werden und was er tut, wenn der altbekannte Drang in ihm hochkommt.











Link kopiert

Frank beschreibt seine erste Erfahrung mit Heroin mit großer Klarheit. Es habe nichts Benebelndes oder Unangenehmes an sich gehabt. Im Gegenteil. Diese Droge zu nehmen, sei fast wie eine mystische Erfahrung gewesen. Er war 16 Jahre alt und hatte bereits seit Jahren intensiv Drogen konsumiert. Manchmal habe er an einem Wochenende 30 Teile geschmissen – also 30 Pillen Ecstasy genommen. Zu der Zeit habe er auch viel gekifft und Alkohol getrunken.