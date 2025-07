DRK in Wernau: Rotes Kreuz in Wernau gründet Gemeinschaft Sozialarbeit

1 Das Wernauer DRK bekommt eine dritte „Gemeinschaft“. Foto: DRK/oh

Der Wernauer DRK-Ortsverein will die Lebenssituation benachteiligter und hilfebedürftiger Menschen verbessern. Das Rote Kreuz gründet deshalb die Gemeinschaft „Sozialarbeit.











Unter dem Titel „Wohlfahrtspflege und Sozialarbeit“ ruft der Wernauer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine weitere feste Gemeinschaft ins Leben. Damit gibt es künftig neben der sogenannten Bereitschaft und dem Jugendrotkreuz eine dritte formelle Institution innerhalb des Ortsvereins. Interessierte Freiwillige sowie bereits im DRK aktive Helferinnen und Helfer sind für Dienstag, 22. Juli, zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Seit seiner Gründung gliedert sich die Arbeit im Wernauer DRK in die traditionellen Bereiche Bereitschaft und Jugendrotkreuz auf. In der Bereitschaft werden vielfältige Tätigkeiten wie Sanitätsdienste, Helfer vor Ort, die Mitwirkung im Bevölkerungsschutz oder die Ausbildung in Erster Hilfe organisiert und durchgeführt. Das Jugendrotkreuz engagiert sich, neben der Ausbildung in kindgerechter Hilfe, auch in der Förderung und Entwicklung seiner Mitglieder.

Informationsveranstaltung am 22. Juli

Die neue Gemeinschaft „Sozialarbeit“ hat das Ziel, die Lebenssituation benachteiligter und hilfebedürftiger Menschen zu verbessern. Sie übernimmt dabei auch die Rolle eines Anwalts für Menschen in besonderen Lebenssituationen. Zur Zielgruppe gehören Kinder und Jugendliche sowie Familien, aber auch ältere und kranke Menschen.

Um die neue Gemeinschaft vorzustellen und interessierten Freiwilligen einen ersten Einblick zu ermöglichen, findet am Dienstag, 22. Juli, von 19.30 Uhr an eine Informationsveranstaltung in den Räumlichkeiten des Wernauer DRK (Daimlerstraße 3) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Interessierte werden gesucht

Wer allerdings etwas Sinnvolles tun möchte, benachteiligten Menschen helfen will, Freude daran hat, mit anderen zusammenzuarbeiten, seine eigenen Interessen, Erfahrungen und Kenntnisse in ein soziales Engagement einbringen möchte und sich fachlich und persönlich weiterqualifizieren will, ist an dem Abend herzlich willkommen. Wer sich dann tatsächlich engagiert, erhält einen kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs sowie ein Rotkreuz-Einführungsseminar.