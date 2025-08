DRK Baltmannsweiler: Totalschaden: Auto der Helfer vor Ort fängt Feuer

6 Das Auto des DRK Baltmannsweiler hat bei einem Einsatz Feuer gefangen. Foto: DRK Baltmannsweiler

Die ehrenamtlichen Helfer vor Ort sind die ersten in Notfällen. Bei einem Einsatz ist ihr Auto in Flammen aufgegangen. Der Verlust ist groß für das DRK Baltmannsweiler.











Die Helfer vor Ort des DRK Ortsvereins Baltmannsweiler sind oft die ersten, die in Notlagen zur Rettung eilen. Nun haben sie einen hohen Verlust zu verzeichnen – bei einem Einsatz in der Nacht auf Freitag ist ihr Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 50 000 Euro, verletzt wurde nach Angaben des DRK niemand.

Wie der Vorsitzende des Ortsvereins, Martin Kuhn, erzählt, drang Qualm aus dem Motorraum, als der Helfer am Einsatzort in Lichtenwald ankam. Auch sein schnelles Eingreifen mit einem Feuerlöscher und die Löschversuche der Feuerwehr konnten nicht verhindern, dass der Wagen völlig ausbrannte. „Wahrscheinlich war es ein technischer Defekt“, sagt Kuhn zur möglichen Ursache.

DRK-Auto war Spenden finanziert

Das DRK-Auto vor dem Brand. Foto: DRK Baltmannsweiler

Das Hybridfahrzeug war 2021 mithilfe von Spenden angeschafft worden. Die wird das DRK laut dem Vorsitzenden wohl auch brauchen, um ein neues anzuschaffen. Bis das im Einsatz ist, werden aber voraussichtlich Monate vergehen. Für das Wochenende werden die Helfer vor Ort ein Auto vom Rettungsdienst leihen können – und auch die Folgewochen müssen überbrückt werden.

Denn die Helfer vor Ort leisten einen wichtigen Dienst: Sie sind die ersten in Notlagen und überbrücken die Zeit, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. In Baltmannsweiler sind das laut Bereitschaftsleiter Fabian Günther acht bis zehn Minuten, in Lichtenwald etwa fünf Minuten. Die ausgebildeten Ehrenamtlichen können beispielsweise professionelle Reanimationen einleiten oder Werte erheben, damit der eintreffende Rettungsdienst beispielsweise bei einem Herzinfarkt schneller reagieren kann. Beim DRK Baltmannsweiler sind etwa zehn Helfer vor Ort engagiert, 2024 hatten sie 261 Einsätze. Ihre Arbeit ist Spenden finanziert.