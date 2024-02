Dritter Vorfall in wenigen Tagen: Erneut in Auto in Esslingen eingebrochen

Erneut in Auto in Esslingen eingebrochen

1 Auf noch unklare Weise gelangte der Kriminelle ins Auto und stahl daraus ein iPad und Bargeld. (Symbolfoto) Foto: imago/Erwin Wodicka

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch Wertgegenstände aus einem geparkten Skoda in der Mutzenreisstraße in Esslingen gestohlen.











Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Esslingen ein Auto geöffnet und daraus ein iPad und Bargeld gestohlen. Nach Angaben der Polizei war es bereits der dritte Vorfall in wenigen Tagen.

Laut Polizeibericht gelangte der Einbrecher zwischen 18 Uhr am Dienstag und 7.40 Uhr am Mittwoch auf noch unbekannte Weise ins Innere eines geparkten Skoda in der Mutzenreisstraße. Aus dem Innenraum erbeutete er die Gegenstände und entkam dann unerkannt. Bereits in der Nacht zuvor war in zwei Autos in der Landhausstraße und Danziger Straße eingebrochen worden.