Dritte Spur wieder frei: Weniger Stau in Esslingen? Neue Verkehrsregel auf der Vogelsangbrücke

1 Am Ende der Rampe auf die Vogelsangbrücke gibt es eine neue Verkehrsregelung. Foto: Roberto Bulgrin

Sie ist eine der Hauptverkehrsadern in Esslingen: Damit der Verkehr wieder flutscht, stehen ab sofort auf der Vogelsangbrücke wieder alle drei Fahrspuren zur Verfügung. Das teilt die Stadt mit. Dafür wurde am Dienstag eine Kontaktschleife auf der Rampe aus Richtung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) eingebaut. Bis zum Nachmittag war die Rampe deshalb gesperrt, inzwischen ist sie wieder für den Verkehr frei.

Laut Stadtverwaltung wird damit der Verkehr auf der Vogelsangbrücke zwischen Innenstadt und Pliensauvorstadt neu geregelt. So wird die Ampelanlage am Ende der Rampe aus Richtung ZOB wieder in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurden auch die Absperrbaken auf der Vogelsangbrücke abgebaut, sodass wieder alle Fahrspuren auf der Neckarquerung genutzt werden können. Die Leistungsfähigkeit dieser Verkehrsregelung ließ die Stadt Esslingen eigenen Angaben zufolge zuvor von einem Ingenieurbüro errechnen. Demzufolge wird auch der öffentliche Nahverkehr davon profitieren. Durch diese Regelung werden mit einer zusätzlichen Ampel und einer zusätzlichen Fahrspur ausreichende Grünphasen für die Busse des SVE ermöglicht. Auch die Autofahrer dürften sich freuen. Im Rathaus geht man davon aus, dass es dank der zusätzlichen Spur künftig weniger Stau an der Maillekreuzung geben wird.

Die Ampel ist wieder in Betrieb. Foto: Roberto Bulgrin

Vogelsangbrücke Esslingen: Kontaktschleife soll Stau reduzieren

Bislang wird die Ampel auf der Rampe zur Vogelsangbrücke ausschließlich von Fußgängerinnen und Fußgängern genutzt. Künftig soll sie auch für den Verkehr aus Richtung ZOB eingesetzt werden. Eine zusätzlich eingebaute Kontaktschleife soll dafür sorgen, dass sich möglichst wenig Rückstau in Richtung ZOB bildet, so die Stadt. Zudem werden die Ampeln an der Maillekreuzung vor der Auffahrt zur Vogelsangbrücke und die Ampeln an der Rampe aus Richtung ZOB künftig koordiniert. So sollen die Wartezeiten aus allen Richtungen möglichst reduziert werden. Fußgänger können an der Rampe weiterhin Grün anfordern.

Die Vogelsangbrücke ist das Haupteinfallstor zur Innenstadt. Die 1973 eröffnete Stahlbetonbrücke musste wegen erheblicher Schäden umfassend saniert werden. Diese Arbeiten wurden im Jahr 2020 abgeschlossen.