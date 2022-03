Wird das Eiermann-Areal eine Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart?

1 Auch zwei Nebenhallen der Porsche-Arena und der Schleyerhalle sind inzwischen mit Geflüchteten belegt. Foto: /Thomas Niedermüller

Die Stadt sucht händeringend nach schnell aktivierbaren Wohnplätzen für geflüchtete Ukrainer. Weitere Hotels sollen mit Ankommenden belegt werden. Vom Land fordert die Rathausspitze, dieses müsse endlich die Verteilung in Baden-Württemberg steuern.















Der Zustrom von Flüchtlingen reißt nicht ab, die Unterbringungsprobleme nehmen zu. Die Stadt Stuttgart sucht händeringend nach Unterkünften. Neben weiteren Hotels und Hostels, die belegt werden sollen, nimmt das Finanzreferat jetzt auch leer stehende Bürobauten in den Blick. Darunter ist auch das Eiermann-Areal in Vaihingen. Die Verwaltungsspitze drängt aber darauf, die Landesregierung müsse endlich die Verteilung der Ankommenden in Baden-Württemberg steuern.