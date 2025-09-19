Dreifache Mutter im Kreis Esslingen: Mit 34 plötzlich Witwe – „Er war immer fit“

Caroline Holowiecki 17.09.2025 - 18:00 Uhr , aktualisiert am 19.09.2025 - 11:47 Uhr

Mit 34 plötzlich Witwe – „Er war immer fit“

1 Sanja Haupt und ihr Mann Holger hätten im Juli zehnten Hochzeitstag gefeiert. Foto: Caroline Holowiecki

Statt mit ihrem Mann Holger zehnten Hochzeitstag zu feiern, musste Sanja Haupt aus Denkendorf seine Urne zu Grabe tragen. Seitdem lebt die Mutter dreier Kinder im Funktionsmodus.











Holger ist nicht mehr da. Und doch ist er überall. In den Musikinstrumenten im Wohnzimmer, im getrockneten Brautstrauß hoch oben auf dem Regal, am Homeoffice-Arbeitsplatz, den er sich extra zum Stehen installiert hatte, in der Postkarte, auf die ein Kind in krakeliger Schrift „Alles Gute zum Geburtztag lieber Papa“ geschrieben hat, in den Familienfotos an den Wänden.