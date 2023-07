1 Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, ein 27-Jähriger musste ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Reiss

In Plochingen (Kreis Esslingen) ist ein 27-Jähriger vom Straßenrand auf die Esslinger Straße gefahren. Dabei hat er ein anderes Auto so heftig gerammt, dass es sich überschlug. Drei Personen wurden verletzt.















Am Donnerstagvormittag ist ein 27-Jähriger in Plochingen (Kreis Esslingen) mit seinem Auto gegen 9.40 Uhr offenbar unachtsam vor Fahrbahnrand in den Verkehr gefahren. Dabei hat er laut Polizei einen anderen Wagen so heftig gerammt, dass dieser sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Durch den Aufprall wurde der 27 Jahre alte Mann so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Die 18 Jährige und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden an der Unfallstelle behandelt. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall in der Esslinger Straße abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf 16 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 13 Kräften ausgerückt, um die Fahrzeuge zu bergen, während des Einsatzes war die Straße gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen.