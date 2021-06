8 Am Freitagabend kam es auf der Vogelsangbrücke zu einem Auffahrunfall. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Am Freitagabend kam es auf der Vogelsangbrücke in Esslingen zu einem Unfall mit drei Leichtverletzten. Zudem rückte die Feuerwehr in großer Zahl aus, weil starke Rauchentwicklung gemeldet wurde.

Esslingen - Am Freitagabend kam es auf der Vogelsangbrücke gegen 19.30 Uhr zu einem Unfall. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fuhr ein 24-Jähriger in Richtung Innenstadt, und wollte vom mittleren Fahrstreifen nach rechts wechseln, um später in die Ulmer Straße abzubiegen. Dabei fuhr er auf einen vor ihm fahrenden BMW einer 36-Jährigen auf. Die 36-Jährige zog sich dabei ebenso wie ihr 66-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 24-Jährige wurde vor Ort medizinisch betreut. Weil zunächst eine Meldung über schwere Rauchentwicklung eingegangen war, rückte die Feuerwehr Esslingen mit 25 Einsatzkräften in fünf Fahrzeugen aus. Die Rauchentwicklung bestätigte sich jedoch nicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein hoher Sachschaden.