Drei Tote in Stuttgarter Wohnung: „Familie war dem Stuttgarter Jugendamt bekannt“ – Stadt äußert sich betroffen

„Familie war dem Stuttgarter Jugendamt bekannt“ – Stadt äußert sich betroffen

1 Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Haus in Feuerbach. Foto: SDMG/Kaczor

Die Polizei hat in einer Wohnung in Feuerbach eine tote Frau und zwei tote Kinder gefunden. Bei der Stadt kennt man sie – und zeigt sich bestürzt.











Im Stuttgarter Rathaus ist am Mittwochabend von einer „menschlichen Tragödie“ die Rede, die Betroffenheit ist groß angesichts dessen, was nur wenige Stunden zuvor bekannt geworden ist. Am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr haben Polizeibeamte in der Wiener Straße in Feuerbach eine Wohnungstür geöffnet. Was sie dahinter vorfanden, dürfte selbst für erfahrene Einsatzkräfte der pure Horror gewesen sein.