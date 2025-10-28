Drei Personen verletzt: Transporter kippt nach Unfall um – A8 bei Denkendorf stundenlang gesperrt

1 Die Autobahn musste nach dem Unfall bis in die Morgenstunden gesperrt bleiben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/KS-Images.de

In der Nacht zum Dienstag ist auf der A8 bei Denkendorf (Kreis Esslingen) ein schwerer Unfall passiert. Dabei wurden drei Personen verletzt. Die Fahrbahn war stundenlang gesperrt.











Bei Denkendorf (Kreis Esslingen) kam es auf der A8 in Richtung Karlsruhe in der Nacht zum Dienstag zu einem schwereren Unfall. Nach Angaben der Polizei kippte in der Folge ein beteiligter Transporter um, die Fahrbahn musste stundenlang teilweise voll gesperrt werden.

Demnach war eine 30-Jährige gegen 3 Uhr wohl kurz weggenickt, während sie auf der mittleren Spur fuhr. Dadurch fuhr sie auf den VW einer 25-Jährigen vor ihr auf. Dieser wurde durch die Wucht nach links gegen die Leitplanken geschleudert, während der Ford der 30-Jährigen nach rechts abgewiesen wurde und mit einem Renault-Transporter kollidierte. Dieser kippte durch die Wucht auf die Seite und prallte ebenfalls gegen die Leitplanken.

Drei Personen verletzt – unklar wie schwer

Beide Frauen sowie der 58 Jahre alte Fahrer des Renault mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen sind, war am Nachmittag noch unklar.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Für die Bergung des Transporters war ein Kran erforderlich. Die A8 musste für Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen bis etwa 8.15 Uhr voll gesperrt werden, berichtet die Polizei. Ab etwa 4.30 Uhr konnte bereits der linke Fahrstreifen für den Verkehr freigeben werden. Davor wurden die Fahrzeuge über die Anschlussstelle Wendlingen von der Autobahn abgeleitet.