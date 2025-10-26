Drei Leichen in Haus entdeckt: Die Toten aus Mittelhessen waren eine Familie

1 Ermittler bei der Spurensicherung am Tatort. Foto: Andreas Trojak/wirSiegen.de/dpa/Andreas Trojak

Polizei und Rettungskräfte haben am Samstagmittag in einem Wohnhaus in Solms nahe Wetzlar drei Leichen entdeckt. Jetzt steht fest: Es war eine Familie.











Bei den drei in einem Wohnhaus im hessischen Solms gefundenen Toten handelt es sich um Vater, Mutter und Tochter. Tatverdächtig sei die 55 Jahre alte Mutter. Sie soll zuerst ihren gleichaltrigen Mann und dann die 18 Jahre alte Tochter getötet und schließlich sich selbst das Leben genommen haben.

Der 20 Jahre alte Sohn habe verletzt wegrennen können und sei im Krankenhaus, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in Wetzlar. Er sei nur leicht verletzt.

Wie der Mann und die Tochter starben, stand zunächst nicht genau fest. Die 18-Jährige sei aber ersten Ermittlungen zufolge vergiftet worden.

Staatsanwaltschaft: „Gruselige Tragödie“

„Es handelt sich um eine gruselige Tragödie“, sagte der Staatsanwalt. Zu den Hintergründen sagten die Ermittler zunächst nichts. Es habe aber keine Gefahr für Dritte bestanden.

Gegen 11.00 Uhr waren am Samstag mehrere Notrufe aus Solms im Lahn-Dill-Kreis bei der Polizei eingegangen. „Zeugen meldeten eine verletzte Person auf dem Hof eines Hauses im Ortsteil Niederbiel.“