Drei Kinder mit Autismus: Burnout mit 11 Jahren – Levi geht nicht mehr in die Schule

Burnout mit 11 Jahren – Levi geht nicht mehr in die Schule

Die drei Kinder von Susanne und ihrem Mann sind im Autismus-Spektrum mit einem besonderen Verhaltensprofil. Der älteste Sohn ist lange krank geschrieben. Wie kann es weiter gehen?











Levi und Elia machen etwas Ungewöhnliches. Sie spielen eine Partie Uno, dabei ist gar kein Wochenende. Eigentlich holen sie die Karten nur samstags oder sonntags raus. Ihre Schwester macht nicht mit. Lisa schmust mit der Katze unterm Tisch. Die Elfjährige ist müde von der Schule. Sie war im Unterricht – anders als ihre Brüder. Die beiden sind zu Hause geblieben.