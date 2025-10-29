Drei Jahre nach schwerem Unfall: Circus Alessio gastiert ab Halloween beim Lidl

1 Wegen der Haltung exotischer Tiere wie Kamele stehen der Circus Alessio und andere Betriebe immer wieder in der Kritik durch Tierschützer. Foto: Circus Alessio

Das Gastspiel des Circus Alessio gehört zum Denkendorfer Veranstaltungsjahr – trotz des schweren Unfalls in der Manege 2022. Zirkusbetriebe stehen zunehmend vor Herausforderungen.











Artisten, die atemberaubende Nummern vorführen; exotische Tiere, denen Kunststücke beigebracht wurden; und über allem schwebt der Duft von Popcorn: Ab Freitag, 31. Oktober, gastiert in Denkendorf wieder der Circus Alessio, nachdem er vor drei Jahren noch mit einem schweren Unfall in der Manege von sich Reden gemacht hatte. Die Betreiberfamilie hat schon im Folgejahr wieder eine Show auf die Beine gestellt und wirbt auch jetzt um zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Gleichzeitig sieht sie sich wie viele andere Zirkusse aber auch den wachsenden Herausforderungen der Gegenwart gegenüber.

Der traditionsreiche Betrieb der Familie Kaiser schlägt bis 16. November sein Zelt in Denkendorf auf, in der Esslinger Straße beim Lidl. Zwei Wochen lang sind an je vier Wochentagen Shows geplant. In der Pressemeldung geht der Veranstalter selbst auf seine aufsehenerregende Geschichte in der Gemeinde ein. Im November 2022 war in einer Show vor ausverkauften Rängen plötzlich das Licht in der Manege ausgegangen. Zirkuschef André Kaiser stürzte daraufhin bei seiner Todesrad-Nummer aus mehreren Metern Höhe auf den Boden und zog sich mehrere Brüche zu.

„Todesrad bleibt aus: Organisatorische Probleme verhindern Auftritt“

Auch Artisten aus aller Welt sollen im Programm in Denkendorf auftreten. Foto: Circus Alessio

Seither verzichtete der Circus Alessio auf das Todesrad, das als besonders gefährlich gilt, weil es keine Möglichkeit zur Sicherung der Artisten gibt. „In diesem Jahr wollte der Zirkus wieder ein Todesrad zeigen – mit preisgekrönten Artisten aus Kolumbien“, schreibt die Zirkusdirektion in ihrer Pressemitteilung. „Doch aufgrund organisatorischer Probleme konnten diese nicht rechtzeitig anreisen. So wird das Todesrad auch diesmal nicht Teil des Programms sein.“

Stattdessen kündigt die Alessio-Familie „preisgekrönte Artisten aus Österreich, Kuba und Spanien“ an. Als „besonderes Highlight“ bezeichnen die Veranstalter außerdem den „Zirkuszoo, in dem unter anderem Zebras, Kamele, Wasserbüffel und Riesenkängurus zu sehen sind“. Das diese Einschätzung insbesondere von Tierschützern nicht geteilt wird, greift der Zirkus direkt auf: Man lege großen Wert auf eine artgerechte Tierhaltung und werde regelmäßig vom Veterinäramt kontrolliert. Für seine vorbildliche Tierhaltung sei der Zirkus bereits mehrfach zertifiziert worden, teilt der Betrieb mit. In der Vergangenheit war Alessio bei einem anderen Gastspiel im Kreis Esslingen von der Tierschutzorganisation Peta angezeigt worden.

Zirkus-Skandale in Denkendorf: Behörden greifen ein

In der Gemeinde Denkendorf kam in den vergangenen Jahren nicht nur der Circus Alessio in die Schlagzeilen. 2024 sorgte ein Gastspiel des Circus Manuel Weisheit für Aufsehen, das von den Behörden aus Naturschutzgründen vorzeitig beendet wurde.

Die Zirkusvorstellungen in Denkendorf finden freitags um 16 Uhr, samstags um 16 und 19 Uhr, sonntags um 14 Uhr sowie montags um 16 Uhr statt. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist spielfrei. Die Zirkuskasse öffnet jeweils 40 Minuten vor den Shows. Informationen zu Eintrittspreisen und Rabattaktionen gibt es auf dem Facebook-Profil des Circus Alessio.