Drei junge Männer müssen sich vor dem Amtsgericht Esslingen wegen Volksverhetzung verantworten. Die Deutschserben hatten nach einem Fußballspiel gegen Albaner und Kroaten gehetzt.

Esslingen - Volksverhetzung – so lautete der Tatvorwurf gegen drei junge Männer vor dem Amtsgericht Esslingen. Die Deutsch-Serben hätten nach einem Public Viewing bei der Fußball-WM 2018 aus einer Meute heraus zur Gewalt gegen Kroaten und Albaner aufgerufen. „Bring die Albaner um, verbrenne sie. Bring die Kroaten um, damit die Albaner keine Brüder mehr haben“, so übersetzte ein Zeugen die Gesänge. Doch anstatt sich reumütig zu zeigen, alberten die 1998, 1999 und 2001 geborenen Angeklagten vor Gericht herum. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt, der Jüngste bekam jedoch die Folgen seines Verhaltens zu spüren.