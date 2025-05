Drei Arbeiter sterben in Horb: Erste Hinweise auf Ursache für Gondelabsturz

Drei Arbeiter sterben in Horb

1 Auf der Baustelle Neckartalbrücke waren drei Arbeiter ums Leben gekommen. Foto: dpa/Marijan Murat

Warum riss das Seil der mit drei Bauarbeitern besetzten Gondel? Es gibt erste Hinweise, wie es zu dem Unglück mit drei Toten auf einer Brückenbaustelle kommen konnte.











Link kopiert

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Gondelabsturz auf einer Brückenbaustelle im baden-württembergischen Horb gibt es erste Hinweise auf die Ursache des Unglücks. Demnach könnte sich das Stahlseil, an dem die Gondel befestigt war, auf dem Weg nach oben in querlaufenden Drahtseilen verfangen haben und deshalb gerissen sein. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die mit den drei Männern besetzte Transportgondel war am vergangenen Dienstag von einem Kran mit Hilfe des Stahlseiles in die Höhe gezogen worden und stürzte dann nach dem Abriss des Stahlseils in die Tiefe.

Die Bauarbeiter, zwei Polen und ein Deutscher im Alter zwischen 40 und 46 Jahren, waren sofort tot. Sie sollten mit der Gondel auf einen Brückenpfeiler gebracht werden.