Drehmaschinenhersteller aus Esslingen: Index-Werke reduzieren Personal im Kreis Esslingen – „Niemand verliert seinen Arbeitsplatz“

Die Index-Werke hoffen auf bessere Geschäfte in 2025 und sehen bereits für eine Erholung der Nachfrage nach ihren Maschinen.

Auch bei den Index-Werken mit mehreren Standorten im Kreis Esslingen lief das Geschäft zuletzt schlechter. Bei dem Hersteller von Drehmaschinen schrumpft darum die Belegschaft – allerdings ohne Kündigungen.











Seit Monaten gilt bei den Index-Werken an den Standorten Esslingen, Deizisau und Reichenbach Kurzarbeit. Denn aufgrund sinkender Auftragszahlen ist die Produktion nicht ausgelastet. Wie viele andere Industriearbeitgeber im Landkreis Esslingen will darum auch der Hersteller von Drehmaschinen Personal reduzieren – allerdings ohne Mitarbeitende zu kündigen. In den nächsten Jahren werden wohl mehr als 200 Stellen wegfallen. Dennoch sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dirk Prust, das höre sich gewaltiger an, als es sei. „Niemand verliert seinen Arbeitsplatz“, versichert er.